Это многое говорит о состоянии российской ПВО.

Украинские Силы обороны нанесли удары и остановили работу семи из десяти крупнейших логистических центров Wildberries в России в рамках ударной кампании, направленной на ослабление российской оборонно-промышленной базы и сети логистики двойного назначения. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, объясняя последствия этих ударов.

Так, в ночь на 16 августа ВСУ ударили по крупнейшему логистическому хабу Wildberries (площадью 250 000 квадратных метров) в индустриальном парке Коледино в Подольске Московской области, примерно в 420 километрах от границы с Украиной.

Пресс-служба Wildberries подтвердила, что удары Украины вызвали пожар на объекте и вынудили компанию реорганизовать свои логистические цепочки.

Видео дня

Также в ночь с 15 на 16 августа украинские силы нанесли удар по складу в Домодедово Московской области, примерно в 430 километрах от границы.

В начале августа 2026 года агентство Reuters сообщило, что украинские удары уничтожили по меньшей мере 1,18 миллиона квадратных метров складских площадей Wildberries - одну пятую часть общей складской мощности Wildberries на тот момент, и с тех пор украинские удары по компании только усилилось.

Аналитики ISW подчеркивают, что украинская ударная кампания против логистических центров Wildberries оказывает дополнительное давление на российскую экономику и и без того перегруженную систему ПВО.

"Неспособность России защитить крупнейшие логистические хабы Wildberries, несмотря на продолжающуюся украинскую кампанию против таких целей, демонстрирует, что у России недостаточно средств ПВО для защиты всей необходимой инфраструктуры в тылу", - указывают аналитики.

Удары ВСУ по России

Как считает ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, вскоре удары ВСУ по России станут более мощными, чем атаки россиян.

А военный эксперт Сергей Грабский отметил, что Украине проще устроить полный блэкаут в России. Если Сил обороны будут наносить удары по российским трансформаторам, то, учитывая, что в РФ средняя температура зимой может составлять -20...-30°, и при условии, что в течение трёх суток трансформатор будет гореть, а затем ещё в течение недели его будут ремонтировать – это может привести к критическим последствиям.

Вас также могут заинтересовать новости: