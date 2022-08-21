По словам министра, полное прекращение выдачи российских виз может привести к ошибкам.

Правительство Швеции хочет видеть ограничения, но не полную остановку выдачи виз гражданам РФ.

Об этом сообщил министр миграции Андерс Игеман, сообщают шведские СМИ.

"Я думаю, что полную остановку было бы трудно и неудачно реализовать. С другой стороны, строгое ограничение, например, путем отмены упрощенной визовой процедуры, — это то, к чему мы, Эстония, Финляндия и другие стремились в ЕС", — отметил Игеман.

По словам министра, полное прекращение выдачи российских виз может привести к ошибкам.

"Мы хотим, чтобы санкции в первую очередь ударили по политической и экономической элите России. Если вы введете полную остановку выдачи виз, это будет означать, что в ЕС не смогут приезжать диссиденты или исследователи, а обмен с Россией, возможно, нам все еще нужен", — считает Игеман.

Напомним, Байден подписал документы о поддержке США вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Президент США отметил, что Россия хотела ослабления НАТО, но взамен происходит его усиление.

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