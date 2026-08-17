Российское ПВО держится на нескольких самолетах А-50У, но есть нюанс, - Defence Blog

Российская система противовоздушной обороны в значительной степени зависит от небольшого парка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Их дефицит становится все более ощутимым, а быстро восстановить потерянные машины Москва не в состоянии.
Такую оценку дал исследователь оборонной отрасли Майкл Бонерт, пишет Defence Blog. Он сравнил А-50У с "летающим квотербеком", который координирует работу всей сети ПВО.
Почему А-50У настолько важен для России
По словам Бонерта, главное преимущество самолета заключается в высоте, с которой его радар может видеть значительно дальше, чем наземные системы. Обычный наземный радар способен обнаруживать низколетящие цели примерно на расстоянии 16–32 км, после чего их скрывает горизонт.
Воздушный радар А-50У потенциально может обнаруживать такие цели на расстоянии более 320 км. Это дает российским военным значительно больше времени для реагирования.
Для ударного беспилотника время раннего предупреждения может составлять до часа, а для крылатой ракеты – около 10–30 минут. Кроме того, один А-50У способен обеспечить зону наблюдения, которую в противном случае пришлось бы перекрывать десятком или даже большим количеством наземных радаров.
Это позволяет России держать часть наземных радаров выключенными и включать их только при необходимости. Выключенную систему сложнее обнаружить, поскольку она не излучает сигналов, по которым противник может определить её местонахождение.
А-50У также выполняет роль своеобразного командного пункта в воздухе. Его экипажи могут координировать воздушные и наземные средства, поддерживая связь с силами, находящимися в зоне досягаемости.
Россия не может быстро построить новые А-50У
Проблема Москвы заключается в том, что производство таких самолетов фактически невозможно быстро возобновить. Последний планер А-50 был изготовлен примерно в 1992 году, а сам тип десятилетиями не выпускается, несмотря на модернизации.
Базовый транспортный самолет Ил-76 продолжают выпускать, однако его переоборудование в А-50У требует сложных конструктивных усилений и специализированного радиолокационного оборудования. Изготовление радара также зависит от большого количества специфических компонентов.
Разработка нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 продолжается уже более десяти лет, однако серийное производство так и не началось.
В 2025 году Украина нанесла удар беспилотниками FP-1 по объекту, связанному с производством А-100. В результате атаки был уничтожен испытательный самолёт и повреждено предприятие. Бонерт считает, что после этого работы по программе могли быть приостановлены, поэтому новых машин в ближайшие годы Россия, вероятно, не получит.
Москва бережет остатки дефицитного флота
По оценке Бонерта, сейчас в России остаётся около шести исправных А-50У. Их в основном используют для обеспечения безопасности президента России Владимира Путина, а к боевым заданиям привлекают лишь изредка.
Данные мониторингового проекта из открытых источников CyberBoroshno также свидетельствуют об ограниченности российского флота. Аналитики обработали более 1600 сообщений об А-50У за период с 4 июня по 2 августа и зафиксировали около 60 отдельных боевых вылетов.
После 23 июня один из самолетов начал почти каждую ночь патрулировать тыловые районы России на Волге, в частности над Ульяновской и Самарской областями. После 4 июля активность с бывших основных баз, в частности в Иваново и Ульяновске, значительно сократилась. Вместо этого полеты сосредоточились на Великом Савино вблизи Перми, Оренбург-2 и Челябинске.
Аналитики связывают это с попыткой российских военных максимально защитить дефицитные самолеты после того, как их важность для противовоздушной обороны стала очевидной.
7 июля Россия одновременно подняла в воздух четыре А-50У. По данным CyberBoroshno, это могло составить почти весь её оперативный парк. Один из самолётов при этом дежурил в небе в течение пяти ночей подряд.
Россия уже потеряла как минимум два А-50
Потери российской авиации дальнего радиолокационного обнаружения пока остаются небольшими по количеству, но для Москвы они имеют особое значение.
Проект Oryx визуально подтвердил уничтожение как минимум двух А-50 и одной летающей лаборатории А-100ЛЛ, которую использовали для испытания радара перспективного А-100.
В то же время это лишь минимальное подтвержденное количество потерь, поскольку методология Oryx предусматривает наличие фото- или видеодоказательств для каждого уничтоженного самолета.
Российская авиация – проблемы А-50
Как сообщало УНИАН, для базирования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У Россия начала использовать гражданские аэропорты на территории Центрального военного округа, включающего территорию Урала и Сибири. Самолеты часто меняют местоположение, чтобы избежать поражения.
По данным аналитиков, Россия имеет в строю не более четырех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Отмечается, что это существенно ограничивает возможности РФ по контролю воздушного пространства и наведению истребителей. Такая ситуация может стать важным фактором в случае получения Украиной шведских истребителей JAS 39 Gripen. Именно они помогают российским истребителям, в частности Су-35С и МиГ-31БМ, получать целевказания для применения дальнобойных ракет Р-37М.