Российское ПВО держится на нескольких самолетах А-50У, но есть нюанс, - Defence Blog

У России есть лишь несколько исправных А-50У, которые обеспечивают раннее обнаружение ракет и дронов, но быстро восстановить утраченный флот Москва не в состоянии.

Российская система противовоздушной обороны в значительной степени зависит от небольшого парка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Их дефицит становится все более ощутимым, а быстро восстановить потерянные машины Москва не в состоянии.

Такую оценку дал исследователь оборонной отрасли Майкл Бонерт, пишет Defence Blog. Он сравнил А-50У с "летающим квотербеком", который координирует работу всей сети ПВО.

Почему А-50У настолько важен для России

По словам Бонерта, главное преимущество самолета заключается в высоте, с которой его радар может видеть значительно дальше, чем наземные системы. Обычный наземный радар способен обнаруживать низколетящие цели примерно на расстоянии 16–32 км, после чего их скрывает горизонт.

Видео дня

Воздушный радар А-50У потенциально может обнаруживать такие цели на расстоянии более 320 км. Это дает российским военным значительно больше времени для реагирования.

Для ударного беспилотника время раннего предупреждения может составлять до часа, а для крылатой ракеты – около 10–30 минут. Кроме того, один А-50У способен обеспечить зону наблюдения, которую в противном случае пришлось бы перекрывать десятком или даже большим количеством наземных радаров.

Это позволяет России держать часть наземных радаров выключенными и включать их только при необходимости. Выключенную систему сложнее обнаружить, поскольку она не излучает сигналов, по которым противник может определить её местонахождение.

А-50У также выполняет роль своеобразного командного пункта в воздухе. Его экипажи могут координировать воздушные и наземные средства, поддерживая связь с силами, находящимися в зоне досягаемости.

Россия не может быстро построить новые А-50У

Проблема Москвы заключается в том, что производство таких самолетов фактически невозможно быстро возобновить. Последний планер А-50 был изготовлен примерно в 1992 году, а сам тип десятилетиями не выпускается, несмотря на модернизации.

Базовый транспортный самолет Ил-76 продолжают выпускать, однако его переоборудование в А-50У требует сложных конструктивных усилений и специализированного радиолокационного оборудования. Изготовление радара также зависит от большого количества специфических компонентов.

Разработка нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 продолжается уже более десяти лет, однако серийное производство так и не началось.

В 2025 году Украина нанесла удар беспилотниками FP-1 по объекту, связанному с производством А-100. В результате атаки был уничтожен испытательный самолёт и повреждено предприятие. Бонерт считает, что после этого работы по программе могли быть приостановлены, поэтому новых машин в ближайшие годы Россия, вероятно, не получит.

Москва бережет остатки дефицитного флота

По оценке Бонерта, сейчас в России остаётся около шести исправных А-50У. Их в основном используют для обеспечения безопасности президента России Владимира Путина, а к боевым заданиям привлекают лишь изредка.

Данные мониторингового проекта из открытых источников CyberBoroshno также свидетельствуют об ограниченности российского флота. Аналитики обработали более 1600 сообщений об А-50У за период с 4 июня по 2 августа и зафиксировали около 60 отдельных боевых вылетов.

После 23 июня один из самолетов начал почти каждую ночь патрулировать тыловые районы России на Волге, в частности над Ульяновской и Самарской областями. После 4 июля активность с бывших основных баз, в частности в Иваново и Ульяновске, значительно сократилась. Вместо этого полеты сосредоточились на Великом Савино вблизи Перми, Оренбург-2 и Челябинске.

Аналитики связывают это с попыткой российских военных максимально защитить дефицитные самолеты после того, как их важность для противовоздушной обороны стала очевидной.

7 июля Россия одновременно подняла в воздух четыре А-50У. По данным CyberBoroshno, это могло составить почти весь её оперативный парк. Один из самолётов при этом дежурил в небе в течение пяти ночей подряд.

Россия уже потеряла как минимум два А-50

Потери российской авиации дальнего радиолокационного обнаружения пока остаются небольшими по количеству, но для Москвы они имеют особое значение.

Проект Oryx визуально подтвердил уничтожение как минимум двух А-50 и одной летающей лаборатории А-100ЛЛ, которую использовали для испытания радара перспективного А-100.

В то же время это лишь минимальное подтвержденное количество потерь, поскольку методология Oryx предусматривает наличие фото- или видеодоказательств для каждого уничтоженного самолета.

Российская авиация – проблемы А-50

Как сообщало УНИАН, для базирования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У Россия начала использовать гражданские аэропорты на территории Центрального военного округа, включающего территорию Урала и Сибири. Самолеты часто меняют местоположение, чтобы избежать поражения.

По данным аналитиков, Россия имеет в строю не более четырех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Отмечается, что это существенно ограничивает возможности РФ по контролю воздушного пространства и наведению истребителей. Такая ситуация может стать важным фактором в случае получения Украиной шведских истребителей JAS 39 Gripen. Именно они помогают российским истребителям, в частности Су-35С и МиГ-31БМ, получать целевказания для применения дальнобойных ракет Р-37М.

Вас также могут заинтересовать новости: