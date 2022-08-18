С 1 сентября 2022 года ежедневное количество обращений за финской визой для граждан России будет сокращено в два раза.

Время получения визы в Финляндию для граждан России может увеличиться до 4-5 месяцев после вступления в силу с сентября 2022 года новых правил, предусматривающих существенное сокращение числа выдаваемых россиянам виз.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

В частности, с 1 сентября 2022 года ежедневное количество обращений за финской визой для граждан России будет сокращено в два раза – до 500 в день.

При этом, согласно новым правилам, 20% слотов будут зарезервированы для туристов и 80% для людей, планирующих посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам.

Таким образом, число выдаваемых туристических виз быдет сокращено до одной десятой от нынешнего уровня.

Как поясняют российские туроператоры, на данный момент в Санкт-Петербурге туристические фирмы принимают документы на подачу в визовый центр на первую половину октября, а выпуск таких виз планируется в конце октября. Таким обраазом, оформление визы уже занимает два месяца. С новыми правилами этот срок существенно увеличится. В целом, согласно регламенту ЕС, можно подавать заявление на визу за шесть месяцев до поездки.

Как сообщал УНИАН, Естонія з 18 серпня 2022 року припинила пропускати російських громадян з "естонськими" шенгенськими візами.