BYD представила новый кроссовер с огромным запасом хода в 1000 км

Denza – премиальный бренд BYD, который продолжает наращивать продажи.

Китайский автопроизводитель BYD Auto представил новую полностью электрическую версию кроссовера Denza N8 с батареей емкостью 129 кВт·ч и заявленным запасом хода 623 мили (1003 км). Об этом сообщает Interesting Engineering.

Новый автомобиль будет доступен в двух основных версиях: стандартной N8 и удлиненной N8L, заявленный запас хода которой составляет 597 миль (960 км).

Версия N8L имеет несколько большую длину – 5,2 м, сохраняя при этом ту же ширину около 2 м и высоту 1,82 м, что и базовая версия. Обе модификации имеют схожий дизайн и выполнены в новой стилистике внедорожников китайского производителя.

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N8 с одним электродвигателем и задним приводом доступен в версиях мощностью 429 к.с. (320 кВт) или 497 к.с. (370 кВт). Полноприводная версия с тремя электродвигателями сочетает передний двигатель мощностью 362 к.с. (270 кВт) с двумя задними по 416 к.с. (310 кВт). Суммарная мощность такой силовой установки составляет 1193 к.с. (890 кВт).

Ключевой особенностью, обеспечивающей запас хода нового Denza N8, является огромная батарея емкостью около 130,15 кВт·ч. Для сравнения: в типовой версии Tesla с увеличенным запасом хода емкость батареи составляет около 75–100 кВт·ч. Также для кроссовера доступна батарея меньшей емкости – 105,792 кВт·ч.

В зависимости от батареи, силовой установки и конфигурации для N8 заявлен запас хода 497 миль (800 км), 522 мили (840 км), 603 мили (970 км) и 623 мили (1003 км). Пробег в 623 мили (1003 км) на батарее емкостью 130,15 кВт·ч означал бы расход примерно 13 кВт·ч на 100 км. Для автомобиля такого размера это был бы чрезвычайно низкий показатель, особенно с учётом того, что его масса, вероятно, составит несколько тонн.

И именно в этом кроется главный нюанс – речь идет о реальном запасе хода. Показатели такого уровня, скорее всего, получены в рамках китайского цикла испытаний легковых автомобилей (CLTC), который обычно значительно более благоприятен для электромобилей. Это объясняется целым рядом факторов. Среди ключевых – низкие скорости, плавные разгоны, активное использование рекуперативного торможения и общее несоответствие условий тестирования длительной езде по автомагистрали. Такие испытания длятся около 30 минут, а скорость обычно не превышает 71 мили/ч (114 км/ч), что ниже показателей, предусмотренных западными стандартами.

По мнению специалистов Interesting Engineering, к приведенным цифрам стоит относиться с долей скепсиса. По некоторым данным, подобные тесты могут завышать показатели, в частности запас хода, на 15–30%.

Более реалистичный запас хода, вероятно, составит около 466–528 миль (750–850 км) в смешанном режиме. При длительной езде на высокой скорости или в холодную погоду этот показатель может существенно снижаться.

В то же время установка батареи LFP емкостью 130 кВт·ч в серийный кроссовер действительно впечатляет. Учитывая, что средняя емкость премиальных электромобилей составляет 75–100 кВт·ч, такой объем снимает основные опасения относительно запаса хода.

Оригинальный Denza N8 дебютировал в 2023 году: его гибридная версия с возможностью зарядки от сети имела заявленный суммарный запас хода 640 миль (1030 км). Спустя три года полностью электрическая модель приближается к этому показателю, не полагаясь на двигатель внутреннего сгорания.

Denza является премиальным брендом BYD и продолжает наращивать продажи. В последнее время он демонстрирует стремительный рост, завоевывая новые рынки. В июне 2026 года марка впервые превысила отметку в 20 000 проданных автомобилей в месяц.

Китайские автомобили – последние новости

Недавно BYD представила кроссовер Sealion 06 DM-i 2026 модельного года. Новинка получила характерный для бренда дизайн, а в салоне производитель сосредоточился прежде всего на комфорте водителя и пассажиров.

Гибридная система DM пятого поколения обеспечивает кроссоверу запас хода до 310 км на электротяге. При низком уровне заряда аккумулятора автомобиль расходует около 3,3 л топлива на 100 км. Если полностью заправить бак и зарядить батарею, общий запас хода составляет до 1845 км.

Сообщалось также, что рынок новых электромобилей в Украине продолжают возглавлять китайские марки. В рейтинге самых популярных моделей преобладают представители BYD и ZEEKR. В июле лидером продаж стал кроссовер BYD Sea Lion 06 EV.

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