В 'ПриватБанке' вырос евро: актуальный курс валют на 17 августа

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 17 августа, не изменился и составляет 44,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 52,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 51,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в понедельник остался неизменным и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился – 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 17 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,71 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,71 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 16 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на прежнем уровне и составляет 45 гривень за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,46 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 11 копеек и составляет 52,05 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,41 гривни за евро.

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