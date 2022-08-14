В МИД Польши отметили, что решение ожидается уже в ближайшие недели.

Дипломаты Польши работают над запретом выдачи виз гражданам Российской Федерации. Решения по этому вопросу может быть уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает Рolskie Radio.

По словам замминистра иностранных дел Польши Петра Вавжика, Варшава выступает за продление санкций ЕС, в том числе и остановку действия соглашения об упрощенном визовом движении для граждан РФ. Правда, такую инициативу в Европе ряд стран не поддерживают.

"Против выступают крупные страны-члены, включая Германию, Францию и Нидерланды. В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановлению действия соглашения об упрощении визового движения для граждан РФ, Польша работает над новым решением", - объяснил дипломат.

Вавжик отметил, что польские дипломаты ведут переговоры по этому вопросу и ряд стран поддерживают его, в том числе Литва, Латвия и Эстония, Чехия и Словакия.

В то же время Варшава уже несколько месяцев не выдает туристические визы россиянам. На данный момент визы выдают только тем гражданам РФ, которые из-за работы вынуждены пересекать польско-российскую границу. К ним относят водителей грузовиков, дипломатов, а также лиц с картой поляка и членов семей граждан Польши и других стран Европейского союза.

Как ранее сообщал УНИАН, за запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.

В России на фоне подобных заявлений за последние две недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%, а чиновники из РФ пригрозили ответом на запрет.

Чехия, которая главенствует в Совете Европейского Союза, намерена предложить странам ЕС рассмотреть прекращение выдачи шенгенских виз для россиян на заседании в конце августа. По мнению представителей государства, это может быть очень эффективная санкция.

При этом в Латвии рассматривают возможность аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины.

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