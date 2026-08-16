'Самая большая ирония войны, которую развязал Путин, заключается в том, что сейчас у Украины есть козыри', – дипломат

Первый посол Нидерландов в Украине в 1992–1996 годах Роберт Серри отметил, что благодаря поддержке Запада Украина заботится не только о своей безопасности, но и о безопасности Нидерландов и всей Европы.

С начала полномасштабной войны Украина прошла путь от государства, которое постоянно просило партнеров о помощи, до страны, которая сама обладает стратегическими козырями и стала важной составляющей безопасности Европы, рассказал в интервью "Укринформу" первый посол Нидерландов в Украине в 1992–1996 годах Роберт Серри.

Он напомнил, что ещё год назад президент США Дональд Трамп говорил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что у его страны нет козырей, но сейчас ситуация изменилась:

"Возможно, это самая большая ирония этой войны и того, что начал Путин. Он подготовил Украину. Еще четыре года назад никто не верил, что Украина сможет противостоять России. Не забываем, что тогда Украину воспринимали почти как нуждающееся государство, которое постоянно просило о помощи, о членстве в ЕС и о многих других вещах. За эти годы все изменилось. Сегодня у Украины есть козыри. Это ещё одна ирония этой войны. Год назад Трамп говорил Зеленскому: "У вас нет козырей". А сегодня у Украины есть козыри".

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Серри подчеркнул, что благодаря поддержке Запада Украина заботится не только о собственной безопасности, но и о безопасности Нидерландов и всей Европы.

"Это стало возможным благодаря тому, что вы смогли превратить эту войну в новый тип войны. На мой взгляд, почти чудом Украина оказалась среди лидеров в войне дронов: в воздухе, на море и на суше. Без этого вы бы не выжили. И именно это является вашим козырем, ведь речь идет о технологиях войны будущего", – отметил он.

Бывший посол Нидерландов в Украине отметил, что в настоящее время украинские технологии уже используются, например, для защиты американских баз в Саудовской Аравии от иранских атак.

"Итак, козыри у вас действительно есть. Но это не значит, что я смотрю на ситуацию с большим оптимизмом", – поделился Серри.

Он подчеркнул, что Украина уже пятый год живет в условиях войны, уносящей жизни людей. В июле бывший посол Нидерландов в Украине посетил Киев и увидел, насколько драматично изменилась ситуация с безопасностью даже в столице.

"К сожалению, это отчасти является следствием и ваших успехов. Вы наносите серьезные удары по территории России: по энергетической инфраструктуре, по логистическим цепочкам и другим важным объектам. И Путин отвечает массированными ударами баллистических ракет, нацеливая их практически на любые объекты в Украине, на гражданских, в том числе и в Киеве", – констатировал он.

Серри охарактеризовал нынешнюю ситуацию как "взаимоболезненный тупик". По его мнению, сейчас сложилась ситуация, когда ни одна из сторон не может одержать решающую победу.

"Между Украиной и Россией уже давно сложилась ситуация, которую в теории конфликтов называют mutually hurting stalemate – взаимно болезненный тупик. Это ситуация в войне, когда ни одна из сторон не может одержать победу силой, а дальнейшее противостояние несет обоим участникам все более недопустимые потери. И для Украины, и для России продолжение этой войны является фактически безумием, потому что ее цена – огромна", – поделился экс-посол.

По его мнению, Украина вряд ли сможет вернуть всю территорию, но и Россия не способна достичь тех целей, с которыми она начинала эту войну, – установления власти в Киеве.

"Она даже не смогла полностью захватить Донбасс. Поэтому мы видим своего рода тупик: где-то выигрывает Украина, где-то Россия, но в целом фронт в значительной степени стабилизировался. В то же время в воздухе продолжается очень жестокая война, которая еще может в определенной степени повлиять на исход, но чрезвычайно высокой ценой для обеих сторон", – пояснил Серри.

Он отметил, что именно сейчас в ситуацию должна была бы вмешаться третья сторона с призывом прекратить войну:

"Именно в такой ситуации должна была бы вмешаться третья сторона и сказать: "Нужно остановить войну". И здесь возникает вопрос: кто способен это сделать? На мой взгляд, такой стороной все еще может быть Дональд Трамп, потому что он, пожалуй, единственный, кто потенциально обладает рычагами влияния на Москву".

Серри не исключает, что глава Белого дома до конца текущего года может вновь попытаться добиться прекращения войны России против Украины. Однако, по его мнению, на этот раз США должны оказывать давление именно на Москву, а не требовать от Киева уступить территорию.

"Не хочу, чтобы это прозвучало слишком оптимистично, но я еще не потерял надежду, что до конца года Трамп снова предпримет попытку. Вы знаете, что он уже несколько раз пытался, но тогда основное давление оказывал именно на Украину, в частности требовал уступок по территории. Я надеюсь, что он извлек уроки из тех ошибок", – поделился он.

Бывший посол Нидерландов в Украине напомнил, что существует согласованный с Европой, Украиной и США план из 20 пунктов, который мог бы стать основой для серьезных переговоров о завершении войны при условии, что Трамп действительно представит его Путину и скажет: "Сейчас или никогда".

"Я говорю об этом ещё и потому, что Трамп развязал, как я считаю, ещё одну бессмысленную войну – в Иране. Отчасти именно из-за этого Украина теперь не располагает достаточным количеством ракет-перехватчиков Patriot, чтобы сбивать российские баллистические ракеты", – считает Серри.

Он отмечает, что даже если бы Трамп заверил Зеленского, что Украина может начать производить эти ракеты-перехватчики и другие системы самостоятельно, это уже не помогло бы, ведь на это уйдут годы.

"Я узнал, что Зеленский сказал, будто европейские страны поставили Украине лишь примерно треть необходимых ракет-перехватчиков Patriot и других средств противоракетной обороны. Поэтому это очень серьезная проблема, и она касается также доверия к Европе, ее способности и в дальнейшем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы вступили в новую опасную фазу войны. Именно поэтому, на мой взгляд, еще важнее искать возможность избежать пятой военной зимы", – отметил он.

Заявления РФ о помощи США Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, министерство требует объяснений от США и Турции относительно планов осуществить масштабные поставки оружия Украине. Захарова отметила, что обстоятельства и условия масштабных поставок американского оружия в Украину через Турцию остаются крайне противоречивыми. Она добавила, что новые поставки оружия в Украину нанесут серьезный ущерб отношениям России с США и Турцией.

Также мы писали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ требует от США объяснений относительно возможной поддержки украинских атак на территорию России. Лавров сообщил, что Москва попросила Вашингтон прокомментировать информацию о предоставлении Украине разведывательных данных. Глава МИД РФ заявил, что Россия усилит атаки на все западные поставки для украинской армии.

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