В Украине впервые за 10 лет побывала глава ООН Туризм: почему именно сейчас

В ООН видят перспективы для развития туризма в Украине.

В минувшие выходные Украину посетила генеральный секретарь ООН по туризму Шайха Аль-Нувайс. Это был первый за 10 лет визит главы этой организации в нашу страну, сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины (ДАРТ).

"Киев прекрасен, историчен, но что поразило меня больше всего – это люди. Я видела гордость в их глазах. Я почувствовала гостеприимство и тепло во время каждого приема и поняла вот что: Украина просит мир понять не только путь, который она проходит, но и увидеть, что у нее есть красота, культура и необыкновенная история", – заявила Аль-Нувайс, возглавившая ООН Туризм с 1 января 2026 года.

Она отметила, что сейчас появился шанс возобновить партнерство Украины и UN Tourism, ведь работа по развитию туризма не должна ждать наступления мира.

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В ходе визита генеральный секретарь UN Tourism встретилась с представителями украинского туристического сообщества, профильными ассоциациями, представителями гостиничной индустрии, учеными, инновационно-технологическим сообществом и международными программами поддержки Украины. Также она обсудила с ключевыми стейкхолдерами развитие туристической отрасли Украины в условиях широкомасштабной войны и ее роль в восстановлении экономики.

"Украина должна использовать свои сильные стороны, такие как, например, медицинский туризм, ИТ и цифровые технологии, и именно они позволяют занять прочные позиции для привлечения иностранных туристов в будущем. Объединение под одной "зонтичной" структурой всех заинтересованных сторон туристического процесса и государства может открыть огромный потенциал", – отметила Аль-Нувайс.

Особое внимание было уделено международной координации и обмену опытом по восстановлению туристических отраслей после кризиса. Среди потенциальных направлений сотрудничества – безопасность туристических направлений, доступность, безбарьерность и инклюзивность.

Кроме того, во время визита UN Tourism объявило о создании специальной категории в рамках инициативы UN Tourism Safe Destinations Challenge для Украины, направленной на поиск инновационных решений для обеспечения безопасности, устойчивости и восстановления туристических направлений, особенно после кризисных периодов и катастроф.

"Украина обладает уникальными, чрезвычайно богатыми знаниями в сфере цифровых технологий и коммуникаций в условиях кризисов. Во время полномасштабной войны украинский туристический сектор научился работать в условиях постоянных рисков – от воздушных тревог и ракетных атак до эвакуации, кризисных коммуникаций и обеспечения безопасности людей. Именно этот обширный опыт может стать основой для новых международных решений в сфере безопасного и устойчивого туризма", – рассказала генеральный секретарь UN Tourism.

Также в рамках визита Аль-Нувайс посетила два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Софийский собор и Киево-Печерскую лавру, а еще вручила награды победителям конкурса ООН Туризм "Лучшие туристические села мира" в 2024 и 2025 годах – Колочавской (Закарпатская область) и Урицкой общинам (Львовская область).

Туризм в Украине во время войны

Как сообщал УНИАН, по данным OpenDataBot, в 2025 году туризм в Украине впервые с начала войны снова начал приносить доход.

При этом, как свидетельствуют результаты опроса "Туризм во время войны: данные, инсайты", на данный момент в Украине окончательно исчезло табу на путешествия.

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