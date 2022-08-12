Полное прекращение выдачи российских виз всеми государствами-членами ЕС может стать еще одной очень эффективной санкцией.

Чехия, председательствующая в Совете Европейского союза, предложит странам ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в конце августа.

Об этом сообщает Inquirer.

По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, соответствующий запрет может стать еще одной очень эффективной санкцией против РФ.

"Полное прекращение выдачи российских виз всеми государствами-членами ЕС может стать еще одной очень эффективной санкцией", - сказал Ян Липавский.

Он заявил, что предложит эту идею на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Праге в конце августа.

"Во время российской агрессии, которую Кремль продолжает эскалировать, о совместном туризме для граждан России не может быть и речи", — сказал Липавский.

Следует отметить, что Чехия прекратила выдавать визы для простых россиян еще 25 февраля, через день после вторжения России в Украину.

Напомним, правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами с несколькими исключениями.

В Еврокомиссии заявили, что вопрос выдачи виз россиянам находится в компетенции государств-членов и они в каждом конкретном случае могут отказать в визе на основании угроз собственной безопасности.

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