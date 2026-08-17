Россияне массово выводят деньги из страны: в разведке объяснили, к чему они готовятся

Одновременно с этим россияне вновь начали массово скупать наличную валюту.

Россияне, опасаясь ужесточения режима в стране и мобилизации, резко увеличили переводы денег на счета иностранных брокеров, а также массово скупают валюту. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

Отмечается, что таким образом они пытаются вывести капитал из страны до того, как это станет невозможным.

"С декабря 2024 года по июнь домохозяйства перевели нерезидентным брокерам почти 600 млрд рублей, что превышает сумму за предыдущие семь лет, взятых вместе. Только за апрель–июнь ежемесячные переводы достигали 42–45 млрд рублей, более 500 млн долларов", – говорится в сообщении.

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В отчете подчеркнули, что примерно 40% этих переводов – это фактический вывод денег из страны. Также СЗРУ считает, что четверть из них связана с подготовкой к возможному переезду.

"К этому подталкивают санкции и все более жесткое отношение западных банков к российским деньгам, особенно после того, как ЕС в конце прошлого года включил Россию в черный список стран, которые плохо борются с отмыванием средств", – подчеркнули в ведомстве.

Возможные проблемы в РФ с валютой

Также параллельно россияне вернулись к массовой скупке наличной валюты. В частности, в апреле–июне покупки валюты населением достигли почти 159 млрд рублей, что является рекордным показателем за первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину.

"Часть этих рублей граждане сняли с банковских счетов: за январь–июль из банковской системы в наличные ушло около 2 трлн рублей, только за июль – 620 млрд", – сообщили в разведке.

СЗРУ считает, что тревога россиян растет на фоне ожиданий, что после выборов в Госдуму Кремль может ужесточить внутренний режим до военного положения или новой мобилизации.

В разведке сообщили, что пока банки ввозят валютную наличность через третьи страны, несмотря на санкции, но если Конгресс США примет закон о "адских санкциях" против РФ, то этот канал перекроется. Отмечается, что в таком случае на внутреннем рынке РФ возникнет дефицит наличной валюты, а если аналогичные шаги предпримет ЕС, то ограничения коснутся и евро.

Подготовка к мобилизации в России

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Российская Федерация после имитации парламентских выборов планирует провести мобилизацию на войну против Украины. По его словам, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины доложил о подготовке российской мобилизации осенью.

При этом президент отметил, что в настоящее время потери российского захватнического контингента на территории Украины ежемесячно составляют не менее 30 тысяч человек, из них 60% – убитыми. А общая численность оккупационной армии на украинской земле постепенно сокращается благодаря активным действиям Сил обороны Украины, и прежде всего – применению дронов.

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