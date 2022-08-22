В СЩА отметили, что продолжат выявлять причастных к российскому вторжению

Соединенные Штаты не поддерживают полный запрет на выдачу виз гражданам России.

Об этом заявил в понедельник представитель Госдепартамента в комментарии CNN.

"США не хотели бы закрывать пути к убежищу и безопасности для российских диссидентов или других лиц, уязвимых для нарушений прав человека. Нам также было ясно, что важно провести черту между действиями российского правительства и его политикой в ​​Украине и народом России", — говорится в заявлении официального представителя.

Представитель добавил, что США "сотрудничали с союзниками и партнерами, чтобы наложить расходы, включая визовые ограничения для кремлевских чиновников и их помощников".

"С 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты предприняли шаги по введению визовых ограничений почти для 5000 человек в ответ на вторжение России в Украину", — заявили они. "Мы продолжим выявлять причастных к российскому вторжению и будем призывать к ответственности за их действия. Мы ищем все инструменты, чтобы привлечь Кремль к ответственности".

Напомним, у Зеленского анонсировали первый документ по гарантиям безопасности для Украины. Украинская сторона уже ознакомилась с текстом и считает, что это будет "очень мощный документ".

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