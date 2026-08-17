'Жаловалась на боль': смерть экс-невесты Кличко Панеттьери расследует полиция

Полиция выясняет обстоятельства смерти 36-летней актрисы. Источники утверждают, что в течение последнего года актриса жаловалась на боли в спине.

Смерть 36-летней американской актрисы Хейден Панеттьери, известной по сериалам "Герои" и "Нэшвилл", расследуют правоохранительные органы. Звезда, которая в свое время была помолвлена с украинским боксером Владимиром Кличко, скончалась 16 августа.

По данным TMZ, правоохранительные органы сообщили, что полиция реагировала на инцидент с участием Панеттьери вчера. В настоящее время ведется расследование обстоятельств смерти, а ее причина официально не объявлена.

Источник, близкий к актрисе, также сообщил TMZ, что в течение последнего года Панеттьери жаловалась на боль в спине. В то же время пока нет подтверждений, что именно это могло быть связано с ее смертью.

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Личная трагедия актрисы

Последние годы жизни Панеттьери были непростыми. В 2023 году внезапно скончался ее младший брат Янсен Панеттьери. Ему было 28 лет. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала кардиомегалия – увеличение сердца – в сочетании с осложнениями со стороны аортального клапана.

Смерть брата стала для Хейден тяжелым ударом. Ранее актриса также открыто рассказывала о проблемах с послеродовой депрессией и зависимостью и проходила реабилитацию.

Несмотря на сложности, Панеттьери продолжала работать и возвращаться к творческой деятельности.

Что известно о ее отношениях с Кличко

Хейден Панеттьери много лет была связана с украинским боксером Владимиром Кличко. Их отношения начались в 2009 году, а в 2013-м пара объявила о помолвке.

В декабре 2014 года у них родилась дочь Кая Евдокия. В 2018 году Панеттьери и Кличко окончательно расстались, а основная опека над дочерью перешла к боксеру.

В 2024 году Кличко удивил своей реакцией на вопрос о своей бывшей невесте. Он не стал комментировать слухи, которые ходили вокруг зависимостей артистки.

Панеттьери наиболее известна по ролям Клэр Беннет в сериале "Герои" и Джульетты Барнс в "Нэшвилле". Также она снималась в фильмах "Крик 4" и "Крик 6".

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