63-летняя жительница городка Ауденарди погибла рядом с символом Рождества, еще два человека пострадали.

В Бельгии на рыночной площади городка Ауденарде погибла женщина - на нее упала 20-метровая рождественская елка, которую свалил шторм "Пиа". Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что один человек погиб и еще двое получили ранения в результате падения большой рождественской елки во время непогоды на территории бельгийского муниципалитета Ауденарде - в провинции Восточная Фландрия.

На кадрах камеры уличного наблюдения, которые обнародовали местные СМИ, видно, как ярко освещенная елка высотой 20 метров медленно наклоняется, а затем падает рядом с рождественской ярмаркой. По данным СМИ, это произошло в историческом центре, когда на упомянутой городской площади развернулась карусель.

Представитель прокуратуры провинции сообщил, что жертвой стала 63-летняя жительница Ауденарда. В результате инцидента легкие ранения получили еще две женщины из этого же города.

В прокуратуре отмечают, что в ходе расследования установят, было ли дерево надежно закреплено, а также то, как могла повлиять на его падение погода.

Шторм "Пиа" в Западной Европе

В четверг зимний шторм нарушил движение транспорта в Великобритании и Нидерландах, а также обрушился на западную Бельгию, где метеослужба выпустила предупреждение "желтый код" для прибрежных районов.

Этот шторм также привел к гибели людей в Нидерландах, где умерла женщина, которая была травмирована накануне. На нее в четверг упало дерево, сваленное ураганным ветром.

В Великобритании из-за шторма "Пиа" отменены авиарейсы, поезда и паромы. Из-за этого за четыре дня до Рождества сотни тысяч людей отказались от своих планов. В Шотландии и на севере Англии были закрыты некоторые железнодорожные линии из-за опасений, что на рельсы может сдуть препятствия.

В частности, British Airways отменила по меньшей мере 24 рейса, а шотландская авиакомпания Loganair несколько рейсов приостановила. Многие паромы остаются в порту, а несколько железнодорожных линий в Шотландии полностью закрыты из-за шторма "Пиа".

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