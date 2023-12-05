Сейчас будут налаживать цепочки поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для истребителей.

Бельгия планирует передать Украине самолеты F-16 в 2025 году, информирует Министерство обороны Украины.

Об этом говорится в сообщении относительно результатов встречи главы ведомства Рустема Умерова и министра обороны Бельгии Людивин Дедондер.

"Бельгия подтверждает намерения передать Украине самолеты F-16 в 2025 году", - подчеркнуто в сообщении.

Как отмечается, предметом обсуждения была передача Украине истребителей F-16 и подготовка пилотов, а также поставка необходимого оборудования.

По словам Умерова, сейчас необходимо начать процесс налаживания цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для F-16.

Сообщается, что стороны обсудили также возможность принять представителей бельгийского оборонно-промышленного комплекса в Украине в начале следующего года.

В Минобороны обращают внимание, что общий объем технической помощи от Королевства Бельгия для Сил обороны Украины составляет более 320 миллионов евро.

Истребители F-16 для Украины - детали

В июле министр обороны Украины на тот момент Алексей Резников отметил, что Украина должна подготовить инфраструктуру (укрытие, обеспечение, заправочные станции и т. д.) для получения многоцелевых истребителей F-16 четвертого поколения. по словам министра, он говорил об этом с Анитой Ананд - министром обороны Канады, у них нет самолетов F-16, но они готовы помочь Украине в вопросе развития необходимой инфраструктуры.

Резников отметил, что как только будут готовы инфраструктура и пилоты, способные выполнять боевые задачи, а инженеры будут готовы эту технику обслуживать, - в этот момент партнеры будут принимать решения по передаче самолетов.

Перед этим председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что содержание истребителей F-16 требует миллиарды долларов, поэтому на то, чтобы построить Воздушные силы с достаточным количеством современных самолетов Украине понадобится время. В частности, на 10 самолетов F-16 необходимо 2 миллиарда долларов.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат убежден, что самолеты очень серьезно изменят ход войны. Он подчеркивает, что самолеты F-16 помогут отогнать российскую авиацию подальше и прикрыть с воздуха наши наземные войска. По словам спикера, Украине нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе.

Как известно, страны-партнеры Украины создали "авиационную коалицию", в рамках которой будут обучать украинских пилотов овладевать современными истребителями F-16 и передавать эти самолеты ВСУ.

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