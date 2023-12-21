Шторм "Пиа" разрушает планы рождественских путешествий по воздуху, морю и железной дороге.

Авиарейсы, поезда и паромы в Британии отменены, так как Метеорологическое управление предупреждает, что ветер может достигать 80 миль в час (128 км/ч - УНИАН).

Как сообщает Іndependent, за четыре дня до Рождества сотни тысяч людей отказались от своих планов, так как сотни поездов, паромов и авиарейсов были отменены.

В Шотландии и на севере Англии закрыты некоторые железнодорожные линии из-за опасений, что на рельсы может сдуть препятствия. В других местах введены ограничения скорости.

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British Airways отменила по меньшей мере 24 рейса, а шотландская авиакомпания Loganair также приостановила некоторые рейсы. Многие паромы также остаются в порту. Некоторые железнодорожные линии в Шотландии полностью закрыты из-за шторма "Пиа".

Декабрьские холода в Европе - туристам приготовиться

Как сообщал УНИАН, ожидается, что в ближайшие дни погода на европейском континенте ухудшится. Например, в Ирландии впервые за много лет температура опустилась ниже нуля, местами фиксировался гололед и даже снег.

Более того, ожидается, что в ближайшие дни погода испортится еще сильнее. Синоптики прогнозируют, что Европу будет "морозить" волнами. В частности, холодные температуры могут ворваться в Западную и Центральную Европу под конец декабря. Вместе с тем, прогнозируется, что в Германии, Франции, Великобритании, Испании, Турции и на Балканах порой будет теплее, чем обычно.

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