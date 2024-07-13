Граница НАТО с Россией удвоилась после начала войны в Украине.

Российский правитель Владимир Путин, который считает себя "гениальным стратегом" получил противоположное тому, чего хотел.

Такое мнение высказали эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке и австрийский политолог Густав Карл Грессель. Они напомнили, что в 1999 году, когда Владимир Путин пришел к власти, в НАТО вступили три страны бывшего Варшавского договора: Польша, Венгрия и Чехия.

С тех пор российский диктатор постоянно требовал остановить расширение НАТО на восток до границ РФ. Однако его агрессивная политика привела к обратному: за время его правления в альянс вступили еще 13 государств. Причем руководство НАТО много лет отказывало, например, странам Балтии. Их приняли после 10 лет настойчивых просьб, как сегодня происходит с Украиной и Грузией.

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Даже после вступления в НАТО страны Восточной Европы разоружались, отменяли военную службу, сокращали военные расходы и размер армий. Тем самым они сигнализировали Москве, что не хотят войны. Однако российская пропаганда закрывала на это глаза и утверждала об угрозе со стороны НАТО.

"Гениальный стратег Владимир Путин добился того, что немецкую бригаду перебрасывают прямо к границам России. Гениальный стратег Владимир Путин, который все время стремился остановить НАТО, достиг ровно противоположного. А именно того, что граница НАТО с Россией удвоилась после начала войны в Украине", - сказал Рёпке.

Саммит НАТО - главные новости

10 июля страны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита в Вашингтоне. В нем, в частности, говорится о том, что союзники по Альянсу возьмут на себя обязательства поддерживать Украину на пути в НАТО.

11 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне был подписан исторический Украинский договор.

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