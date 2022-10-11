В Кремле уже начали осознавать, что проиграют войну, считает эксперт.

Российский президент Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим оккупационной армией в Украине, чтобы переложить на него ответственность в случае поражения.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Freedom.

По его словам, прозвище "Мясник из Алеппо" подходит Суровикину больше всего.

"Он превращает гражданское население в пушечное мясо и таким образом пытается добиться победы. Понимая, что военным путем этой победы достичь невозможно", - объяснил Жданов.

Эксперт отметил, что официально руководителя "специальной военной операции" огласили впервые с начала полномасштабного вторжения.

"До этого мы с вами ломали копья и никак не могли понять, кто же командует. А командовал Путин, потому что операция шла по плану, как говорил и сам Путин. Когда операция носила победоносный характер захвата земель и приближения, хоть и медленного, победы, все ниточки сходились к Путину. И лавровый венок победителя должен был надеть на голову себе Путин", - добавил он.

Сейчас в Кремле уже начали осознавать, что проиграют войну, а в Генштабе некоторые понимают, что Вооруженные силы РФ сегодня потеряли наступательную способность, а завтра могут потерять и оборонительную.

"Поэтому назван тот, кто командует "СВО". И если она провалится, а все идет именно к этому, то Путин здесь ни при чем, это генерал Суровикин не справился", - объяснил эксперт.

Кто такой Суровикин

Как сообщал УНИАН, ранее в российском Министерстве обороны назначили командующего армией РФ в Украине.

55-летний Сергей Суровикин принимал участие во второй чеченской войне, вооруженном конфликте в Таджикистане и войне в Сирии.

По словам аналитиков, он коррумпированный и брутальный генерал даже по российским меркам.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что любой генерал, которого назначат командовать войсками РФ, станет "генералом поражения".

"Командующий проигранной войной. Ситуацию с поражением уже никто из них не изменит. И они это знают", - отметил он.

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