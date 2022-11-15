"Не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения, заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 предложил "формулу мира" из 10 пунктов.

"Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы – люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями, – написал он в Telegram-канале. – Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию. Не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения".

"Формула мира" для Украины

Радиационная и ядерная сохранность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая сохранность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Выведение русских войск и прекращение боевых действий.

Возвращение справедливости.

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

"Украина предлагает ведущим государствам мира быть сотворителями мира вместе с нами", – отметил президент.

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Саммит G20 15-16 ноября 2022

Как известно, на индонезийском острове Бали 15 ноября стартовал саммит лидеров стран G20.

Сообщалось, что на полях саммита провели встречу лидер КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон.

Накануне саммита представители стран-участниц саммита уже сделали ряд заявлений, которые касаются, в том числе, войны в Украине.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и ЕС.