Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 предложил "формулу мира" из 10 пунктов.
"Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы – люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями, – написал он в Telegram-канале. – Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию. Не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения".
"Формула мира" для Украины
- Радиационная и ядерная сохранность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая сохранность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Выведение русских войск и прекращение боевых действий.
- Возвращение справедливости.
- Противодействие экоциду.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
"Украина предлагает ведущим государствам мира быть сотворителями мира вместе с нами", – отметил президент.
Саммит G20 15-16 ноября 2022
Как известно, на индонезийском острове Бали 15 ноября стартовал саммит лидеров стран G20.
Сообщалось, что на полях саммита провели встречу лидер КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон.
Накануне саммита представители стран-участниц саммита уже сделали ряд заявлений, которые касаются, в том числе, войны в Украине.
В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и ЕС.