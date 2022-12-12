Речь идет о вооружении, финансовой стабильности и новой дипломатии.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G7 назвал три шага, необходимые для ускорения мира.

"Россия продолжает агрессию, а значит, должна быть продолжена и поддержка Украины. Должны сделать давно ожидаемые шаги – то, что ускорит наступление мира. Их три", - сказал президент во время обращения к участникам саммита G7, сообщается в Telegram-канале Зеленского.

По его словам, первый шаг – "новая сила". Речь идет о том, что Украина нуждается в современных танках, неизменной поддержке артиллерией, пушками и снарядами.

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"Нам нужно больше реактивной артиллерии и больше дальнобойных ракет. Чем результативнее будем мы с таким оружием, тем короче будет российская агрессия", - отметил Зеленский.

Второй шаг, по словам президента, "новая крепость".

"Должны сохранить и в следующем году финансовую, энергетическую и социальную стабильность. Не проиграть в этом - это выиграть во всем", - подчеркнул глава государства.

Как отметил далее Зеленский, третий шаг - это новая дипломатия.

"Украина всегда была лидером переговорных усилий и делала все, чтобы остановить российскую агрессию. И сейчас мы чувствуем возможность использовать дипломатию, чтобы приблизить освобождение всех наших людей и наших территорий", - сказал президент.

Он поблагодарил G7 за "историческую поддержку" Украины.

Саммит G7

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Зеленский заявил, что Украина ожидает важных результатов от саммита G7.

Сегодня, 12 декабря, под руководством канцлера Германии Олафа Шольца проходит онлайн-встреча лидеров "Группы семи". Главы государств обсудят неотложные потребности Украины после нападений России на энергетическую инфраструктуру страны.

Кроме того, министры иностранных дел стран Европейского Союза собираются в Брюсселе, чтобы обсудить, как поддержать Украину зимой.