На основе этого доклада саммит ЕС проведет стратегическую дискуссию о том, как выстраивать отношения с РФ.

В Еврокомиссии видят "значительный" потенциал в отношениях ЕС и России, однако руководство РФ ведет страну в противоположном направлении.

Об этом говорится в докладе Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по внешней политике безопасности Жозепа Борреля об отношениях между Евросоюзом и Россией, сообщает DW.

"При нынешних обстоятельствах, обновленное партнерство между Евросоюзом и Россией, которое бы позволило более тесное сотрудничество, выглядит отдаленной перспективой. Нашей целью должен быть поиск путей, которые бы помогли постепенно изменить текущую динамику на более предсказуемые и стабильные отношения", - заявил Боррель.

Основные рекомендации доклада:

противостоять России в ее нарушениях международного права, в частности в Украине, и прав человека;

сдерживать Москву в ее попытках навредить интересам Евросоюза;

сотрудничать с РФ в сферах, которые представляют общий интерес, например, по противодействию изменениям климата.

Эти три типа действий должны дополнить пять основополагающих принципов политики ЕС в отношении России, которые действуют с 2016 года. Первый из них заключается в том, что ключевым условием для существенного изменения отношений между Евросоюзом и РФ является имплементация Минских соглашений. Пять принципов должны остаться в силе.

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На основе нынешнего доклада саммит ЕС 24-25 июня проведет вторую часть "стратегической дискуссии" по отношениям с РФ. Первое такое обсуждение состоялось на саммите 24-25 мая. Тогда лидеры ЕС дали задание Еврокомиссии и Боррелю подготовить доклад с рекомендациями к стратегической дискуссии.

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Автор: Александр Топчий