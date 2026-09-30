Американский фрегат отправили ко дну во время учений: его атаковали с моря и воздуха

Выведенный из состава ВМС США фрегат USS Klakring стал мишенью во время американо-британских учений.

Американский фрегат типа Oliver Hazard Perry отправился на дно. С 17 по 21 сентября у берегов Шотландии прошли американо-британские учения Atlantic Thunder 26, завершившиеся практической стрельбой по списанному кораблю. Как пишет ZBiAM, мишенью стал бывший американский фрегат USS Klakring.

Главной задачей учений была проверка действий против надводных целей, устойчивости систем обмена данными и способности различных видов вооруженных сил вести скоординированный огонь. Изначально маневры планировали на 11–22 мая, однако по нераскрытым причинам их перенесли на сентябрь.

Учения проходили на британском полигоне MOD Hebrides Range, расположенном у западного побережья Шотландии. Полигон используется для испытаний и оценки вооружений. Контролируемая воздушная зона основного участка полигона составляет около 115 тыс. кв. км, а при масштабных мероприятиях может значительно расширяться.

Видео дня

Как сообщается, USS Klakring был восьмым кораблем удлиненной версии Long и 32-м фрегатом этого типа, построенным для ВМС США. Его заложили 19 февраля 1982 года в штате Мэн, спустили на воду 18 сентября того же года, а в состав флота приняли 20 августа 1983-го.

Корабль назвали в честь контр-адмирала Томаса Б. Клакринга, который во время Второй мировой войны командовал подводной лодкой USS Guardfish и трижды был награжден Военно-морским крестом.

Из состава ВМС США фрегат вывели 22 марта 2013 года. После этого он находился на базе хранения списанных кораблей в Филадельфии. 12 августа 2026 года его отбуксировали по реке Делавэр, после чего начался последний переход через Атлантику.

Точные сведения обо всех участниках стрельбы по списанному кораблю официально не раскрывались. Известно, что в атаке участвовал американский эсминец. Он выпустил по фрегату одну ракету, предположительно RIM-174 Standard SM-6. Кроме того, американские источники подтвердили участие двух многоцелевых истребителей F-15E Strike Eagle.

Силы обороны добивают фрегат "Адмирал Эссен"

Силы обороны Украины нанесли удар по военной инфраструктуре РФ в Новороссийске и по фрегату Черноморского флота "Адмирал Эссен". Как сообщили в ГУР, атака произошла ночью 9 сентября в рамках совместной deepstrike-операции. В результате на палубной надстройке корабля вспыхнул пожар. Позже ВМС ВСУ уточнили, что фрегат - носитель ракет "Калибр" - был поражен украинской крылатой ракетой "Нептун".

Вас также могут заинтересовать новости: