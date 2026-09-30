Британский подводный дрон запустил смертоносную торпеду Mark 48: что это означает

Британский беспилотный подводный аппарат XV Excalibur успешно запустил американскую тяжелую торпеду Mark 48 в ходе испытаний в Шотландии.

Королевский флот Великобритании и ВМС США провели испытания, в ходе которых британский беспилотный подводный аппарат XV Excalibur запустил тяжелую американскую торпеду Mark 48. Испытание состоялось в Шотландии и продемонстрировало возможность использования мощного вооружения с беспилотной подводной платформы, пишет Forbes.

XV Excalibur принадлежит Королевскому флоту. Аппарат был представлен в мае 2025 года как экспериментальное судно. Его длина составляет около 12 метров, а ширина – 1,8 метра, то есть он значительно меньше обычных атомных подводных лодок.

Мощность Mark 48

Торпеда Mark 48 – это тяжелое оружие, предназначенное для поражения надводных кораблей. Она обычно использует проводное наведение и может нести боеголовку весом до 650 фунтов.

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Её принцип действия отличается от прямого удара по корпусу корабля. При взрыве под водой образуется мощный пузырь давления, который может повредить киль судна и привести к его затоплению.

Mark 48 уже привлекала внимание после того, как американская подводная лодка использовала эту торпеду для потопления иранского военного корабля IRIS Dena в марте этого года.

"Историческое первенство"

По словам начальника военно-морских операций ВМС США адмирала Дэрила Кодла, испытание стало важным этапом для взаимодействия флотов двух стран.

"Это успешное испытание знаменует собой историческое первенство в подводной войне союзников", – заявил Кодл.

Он отметил, что возможность запустить американскую тяжелую торпеду с автономного подводного аппарата Королевского флота демонстрирует совместимость технологий двух союзников.

Таким образом, испытание показало, что беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены вооружением, которое ранее ассоциировалось прежде всего с крупными подводными лодками.

США испытают новый подводный аппарат

ВМС США также планируют испытать подводный аппарат Dive XL компании Anduril в рамках нового этапа под названием "Проект Cutlass". Предполагается, что Dive XL будут использовать в тактических сценариях совместно с международными союзниками.

Dive XL – это сверхбольшой автономный подводный аппарат, способный преодолевать более 2000 миль и перевозить различные типы тяжелых полезных грузов.

Успешный запуск Mark 48 с XV Excalibur открывает возможность использования подобных аппаратов и для запуска тяжелых торпед.

Торпедное вооружение – последние новости

Как сообщал УНИАН, Военно-морские силы США работают над новой торпедой воздушного базирования, которая должна существенно расширить возможности противолодочной авиации. Речь идет о Silent Anvil Air-Launched Torpedo (SAA-LT) – перспективной системе, которую американские военные хотят запускать с самолетов на высотах, недоступных для большинства современных торпед.

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