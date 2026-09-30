Летели 'Цирконы' и 'Искандеры':Воздушные силы рассказали, сколько баллистики удалось сбить

По предварительным данным, средствами противовоздушной обороны сбито/подавлено 160 целей.

В ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину противокорабельными ракетами "Циркон"/"Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 и 188 ударными БПЛА типа Shahed (86 из них – реактивные).

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram-канале. "Основное направление удара – Киевская область", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что "Циркон"/"Оникс" оккупанты запустили из Курской области, а баллистические ракеты "Искандер-М"/"С-400" – из Воронежской и Брянской областей.

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Также россияне атаковали с помощью "Герберов", дронов-имитаторов типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, временно оккупированный Донецк, Гвардейское, Чауда – оккупированный Крым.

Там добавили, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила/подавила 160 целей:

5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/"Циркон"/"Оникс"

155 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 точках.

Атака на Киев и область

Еще с ночи российские оккупанты массированно атаковали Киев и область баллистическими ракетами.

К настоящему времени известно, что в Киеве в результате ударов погибли 2 человека, еще 4 получили ранения. В Киевской области также есть жертвы и раненые.

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