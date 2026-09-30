Жители Киева и пяти областей остались без света из-за российской атаки

Аварийно-восстановительные работы начались там, где это в настоящее время позволяют условия безопасности.

В результате российских ударов по энергетической инфраструктуре к утру зафиксированы новые отключения электроэнергии в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Киевской областях и столице, сообщает"Укрэнерго".

"Везде, где это в настоящее время позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. В некоторых областях воздушная тревога пока продолжается", – говорится в сообщении.

В Министерстве энергетики отметили, что введение ограничений сегодня не прогнозируется. Однако украинцев призвали перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00.

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При этом ряд Telegram-каналов сообщали, что Россия ночью атаковала энергетические объекты Киева, из-за чего в столице возникли проблемы со светом.

Российская атака 30 сентября – последние новости

В ночь на 30 сентября российские оккупанты нанесли удары по Киеву и Киевской области. В результате российского обстрела произошли пожары и разрушения в четырех районах города. Два человека погибли, еще четверо – пострадали.

По данным Воздушных Сил, в ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину противокорабельными ракетами "Циркон"/"Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 и 188 ударными БПЛА типа Shahed. Силами противовоздушной обороны было сбито/подавлено 160 целей: 5 баллистических ракет и 155 вражеских БПЛА.

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