Средняя зарплата в Украине в августе снизилась: в Госстате назвали сумму

Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 сентября составила 3,8 млрд грн.

Средняя заработная плата в Украине в августе сократилась на 1,1% по сравнению с июлем и составила 31 892 гривни. После вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора украинцы в среднем получали "на руки" 24 556,84 грн.

Как сообщила Государственная служба статистики, по сравнению с августом прошлого года средняя зарплата выросла на 23,1%.

Самый высокий уровень оплаты труда традиционно зафиксирован в Киеве – 48 705 грн (37 502,85 грн "чистыми"). Второе место занимает Луганская область – 33 981 грн (26 165,37 грн), а на третьем – Киевская область с 32 404 грн (24 951,08 грн). К регионам с самым низким уровнем оплаты труда относятся Черновицкая область – 22 807 грн (17 561,39 грн "чистыми") и Кировоградская – 22 869 грн (17 609,13 грн).

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Что касается оплаты труда по видам экономической деятельности, то самая высокая зафиксирована в сфере информации и телекоммуникаций: 79 170 грн (60 960,9 грн), тогда как самая низкая – в сфере образования: 19 109 грн (14 713,93).

Снижение средней заработной платы по сравнению с июлем наблюдалось в большинстве видов экономической деятельности: от 0,4% в сфере административного и вспомогательного обслуживания до 6,2% в здравоохранении и оказании социальной помощи. В ряде других сфер средняя заработная плата выросла на 0,1–4,7%.

Задолженность по выплате заработной платы по видам экономической деятельности по состоянию на 1 сентября составила 3,8 млрд грн.

Зарплаты в Украине – последние новости

Средняя заработная плата в Украине в июне выросла на 5,9% по сравнению с маем и достигла 32 783 гривен до уплаты налогов (25 243 гривни "чистыми").

По данным "OLX Работа", за четыре года заработная плата фасадчиков выросла почти в 2,5 раза, водителей – почти вдвое, а продавцов и поваров – более чем вдвое.

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