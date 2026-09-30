Киллер Кремля Красиков мог вернуться к 'работе': его заметили на военном аэродроме

Аэродром Чкаловский расположен недалеко от подмосковного города Щолково, где базируются самолеты ГРУ.

Сотрудник ФСБ Вадим Красиков, которого Германия передала России в ходе обмена заключёнными в августе 2024 года, через год после освобождения появился на камерах видеонаблюдения на подмосковном военном аэродроме Чкаловский. Также его зафиксировали за рулем дорогого внедорожника BMW в Москве.

Как пишет "Агентство" со ссылкой на книгу журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича "Эта проклятая прекрасная земля" (This Cursed Beautiful Land), эти кадры могут свидетельствовать о том, что после возвращения в Россию Красиков вновь мог начать работать на спецслужбу.

Записи с камер в базе данных, попавшей в открытый доступ, обнаружил журналист-расследователь Христо Грозев, отмечает Гершкович.

Видео дня

На одной из видеозаписей, датированной августом 2025 года, Красиков находится на территории военного аэродрома Чкаловский под Москвой. Другая запись показывает его за рулем чёрного BMW X6 2025 года выпуска. Автомобиль зафиксировали во время движения по Третьему транспортному кольцу в Москве. Стоимость такой машины, согласно актуальным предложениям на российском рынке, составляет от 14 до 19 миллионов рублей.

Гершкович в своей книге поднимает вопрос, мог ли Красиков после обмена снова выполнять задания ФСБ.

"Неужели Красиков снова работал на ФСБ? Неужели мой арест подарил этому человеку свободу и возможность продолжать выполнять задания?" – пишет журналист.

Аэродром Чкаловский расположен недалеко от подмосковного города Щолково. В частности, там базируются самолеты Главного разведывательного управления (ГРУ).

Говорят, что Красиков был приговорен в Германии в 2021 году к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В августе 2024 года он стал одним из участников масштабного обмена заключёнными между Россией и западными странами. В рамках этого обмена Москва, в частности, освободила Эвана Гершковича.

После возвращения Красикова в Россию Владимир Путин лично встретил его у трапа самолета и обнял. Ранее The New York Times сообщала, что российский президент считает Красикова своим другом.

В то же время российские власти официально не сообщали, чем именно Красиков занимается после возвращения в страну.

На следующий день после обмена пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Красиков является сотрудником ФСБ. По его словам, он служил в спецподразделении "Альфа" вместе с некоторыми сотрудниками президентской охраны.

Обмен заключёнными с Россией в 2024 году

Напомним, самый масштабный обмен заключёнными между РФ и рядом западных стран (США, Германия, Польша, Словения и Норвегия) состоялся 1 августа 2024 года в Турции. Всего тогда обменяли 26 человек. Россия вернула себе шпионов Анну и Артема Дульцевых и киллера Вадима Красикова, который был осужден за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Красиков застрелил Хангошвили в Берлине в 2019 году, за что получил пожизненное заключение.

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