В Украине возникла критическая проблема с F-16: WSJ назвал причину

Задержки с техническим обслуживанием в Бельгии выводят украинские F-16 из эксплуатации как раз в тот момент, когда РФ активизирует атаки с использованием высокоскоростных реактивных дронов.

Украина столкнулась с проблемой технического обслуживания истребителей F-16, которая может ослабить ее противовоздушную оборону на фоне роста количества российских реактивных беспилотников. Задержки с обслуживанием в Бельгии привели к тому, что значительная часть украинского парка F-16 не может выполнять боевые задачи, пишет The Wall Street Journal.

Проблема возникла в особенно сложный момент для украинской ПВО. По приведенным данным, в этом месяце Россия запустила по Украине около 2000 реактивных беспилотников, тогда как в июне их было около 350.

Новые беспилотники могут развивать скорость до 375 миль в час (около 604 км/ч). Из-за этого обычные дроны-перехватчики, которые использовались против предыдущих моделей "Шахедов", оказываются менее эффективными.

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Украина перехватывает около 55% российских реактивных беспилотников, тогда как показатель по более старым "Шахедам" превышает 90%.

F-16 играют важную роль в борьбе с реактивными дронами

В материале отмечается, что именно F-16 хорошо подходят для уничтожения реактивных беспилотников. Ориентировочная стоимость перехвата такого дрона истребителем составляет 25 тысяч долларов или меньше.

Украинские пилоты F-16, согласно приведенным данным, уже сбили около 2500 беспилотников различных типов и около 650 крылатых ракет.

Однако после 300 часов налета истребители нуждаются в так называемой фазовой проверке. В ходе нее проверяют и обслуживают двигатель, авионику, гидравлическую систему, топливные магистрали и другие компоненты самолета.

США заключили с бельгийской компанией Sabena Aerospace Engineering контракт на техническое обслуживание украинских F-16 стоимостью до 235,5 миллиона долларов.

Обычно фазовая проверка длится от двух до шести недель в США. Однако, по словам отставного контр-адмирала ВМС США Марка Монтгомери, в Бельгии этот процесс может длиться до 40 недель.

Более половины украинских F-16 могут оказаться недоступными

По данным западного источника, более половины украинских F-16 в настоящее время находятся в неопределенном состоянии в отношении технического обслуживания. При нынешних темпах использования и ремонта Украина может исчерпать оставшуюся часть доступного парка к концу года.

Представитель Воздушных сил Украины отказался от комментариев. Sabena Aerospace Engineering также не ответила на конкретные вопросы, сославшись на оперативную безопасность и деликатный характер военной помощи.

На продолжительность обслуживания могут влиять боевое использование истребителей и нехватка отдельных компонентов. В то же время генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула назвал ситуацию "провалом в обеспечении, который превращается в кризис противовоздушной обороны".

Украина ищет альтернативы

Президент Владимир Зеленский заявил, что Бельгия передаст Украине три F-16 до конца 2026 года. Другие западные партнеры также могут предоставить дополнительные истребители.

В то же время в материале поднимается вопрос о возможности расширения технического обслуживания F-16 непосредственно в Украине, а также привлечения объектов в Румынии.

Украина параллельно тестирует альтернативные способы перехвата реактивных дронов. Однако для их масштабного внедрения могут потребоваться месяцы.

Юрий Сак, бывший советник Министерства обороны и Министерства стратегических промышленных отраслей Украины, предупредил, что без возможности эффективно уничтожать реактивные дроны и крылатые ракеты Украина рискует быстрее израсходовать ограниченные запасы ракет для ПВО.

Это, по его словам, может создать дополнительные риски для городов, гражданского населения и энергетической инфраструктуры в преддверии зимы, а также для украинского оборонно-промышленного комплекса.

Проблема с обслуживанием F-16 также имеет значение для США. Весной этого года Управление по вопросам подотчетности при правительстве предупреждало о росте задержек с техническим обслуживанием американских военных самолетов. По данным Defense News, генерал-лейтенант Линда Гарри заявила, что у ВВС США наблюдается дефицит поставок авиационных запчастей на сумму 14 миллиардов долларов.

Таким образом, ситуация с украинскими F-16 демонстрирует, что способность оперативно обслуживать военную технику является не менее важной составляющей боевых возможностей, чем само наличие самолетов.

F-16 для Украины – последние новости

Как сообщал УНИАН, до конца этого года Бельгия должна передать Украине три истребителя четвертого поколения F-16. Для получения этих самолетов будет реализована ускоренная процедура.

Ранее утверждалось, что в 2026 году Украина может получить от Бельгии семь истребителей F-16 (из них четыре будут использоваться для обучения украинских военных), в 2027-м – еще пять, в 2028 году – уже 14, а в 2029 году – самую крупную партию из 27 истребителей. Всего речь идет о 53 самолетах.

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