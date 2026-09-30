Ночная атака на Киев и область: погиб ребенок, есть раненые и многочисленные разрушения (фото, видео)

В столице последствия удара зафиксированы в 4 районах.

В результате ночной атаки россиян в Киеве и Киевской области есть погибшие и раненые. Пожары и разрушения зафиксированы в четырех районах города.

Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале, в Киеве с вечера 29 сентября и в ночь на 30 сентября в результате российского обстрела произошли пожары и разрушения в четырех районах города. Два человека погибли, еще четверо – пострадали.

Так, в Святошинском районе горел частный дом, повреждены еще около 10. В Соломенском районе горел травяной настил на открытой территории. А в Голосеевском произошло возгорание бани, бытовки и бетоносмесителя.

"Подольский район: враг попал в нежилое здание, в результате чего возник пожар на крыше и среди стройматериалов на 6-м этаже. Также пожар и разрушения после атаки РФ возникли в складском здании", – сообщили в ГСЧС и добавили, что еще по одному адресу произошел пожар в двухэтажном частном доме.

Киевская область

В результате массированной ракетной атаки России в области погиб ребенок, а еще трое человек получили травмы. Среди раненых также есть ребенок.

Как сообщили спасатели, в Вышгороде разрушен частный жилой дом. Во время поисково-спасательных работ под завалами спасатели обнаружили ребенка 2012 года рождения. "Спасатели пытались спасти ребенка. К сожалению, спасти его не удалось", – отметили в Службе.

Кроме того, в городе возникли пожары в частном жилом доме и хозяйственной постройке. Уничтожены восемь гаражей. Количество поврежденных и уничтоженных автомобилей уточняется.

Атаки по Киеву

Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия особенно активно атакует Киев днем и ночью. В частности, после атаки на столицу в ночь на 24 сентября в одном из районов Киева обнаружили остатки российской ракеты "Искандер-М".

В результате обстрела были повреждены более 50 гражданских объектов, в частности, жилые дома, почтовые отделения, роддом и текстильное предприятие. Есть погибшие и раненые.

Воздушные силы Вооружённых сил заявили, что в ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину противокорабельными ракетами "Циркон"/"Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 и 188 ударными беспилотниками типа Shahed (86 из них – реактивные). Основным направлением удара была Киевская область.

Согласно предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 160 целей: 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/"Циркон"/ "Оникс", а также 155 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 локациях.

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