В Украине подешевела валюта: какой курс доллара и евро сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,57 грн, а евро – 50,67 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 30 сентября, снизился на 7 копеек и составляет 45,09 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,57 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 14 копеек и составляет 51,34 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,67 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,93 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,80 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,45 грн/евро, а курс продажи – 51,20 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 30 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,93 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что по базовому сценарию в октябре доллар перейдет на новый уровень. Наличный доллар будет находиться в диапазоне 45,50–46,00 грн, а евро – 51,00–51,50 грн. По его словам, на гривню оказывают давление углубляющийся дефицит внешней торговли из-за падения экспорта и роста импорта, в частности топлива, продовольствия, фармацевтики и металлопродукции.

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