Поезда в Украине массово выбились из графика: самая большая задержка превышает 11 часов

Наибольшее отклонение от графика - более 11 часов - имеют сейчас два поезда.

В Украине ряд пассажирских поездов курсирует со значительными задержками. Больше всего от графика отстают поезда дальнего следования, в частности на направлениях из Запорожья, Днепра, Киева и Харькова, сообщает железнодорожная компания.

Наибольшую задержку имеет поезд №31/32 Запорожье-1 – Перемышль – он отстает от расписания на 11 часов 24 минуты. Ожидается, что он прибудет в Перемышль в 18:43 вместо запланированных 09:19.

Также на 11 часов 24 минуты задерживается поезд №3/4 Днепр-Главный – Ужгород. Его прогнозируемое время прибытия – 20:34 вместо 11:10.

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Среди других рейсов с наибольшими задержками:

№121/122 Киев – Николаев – почти 8 часов;

№37/38 Киев – Запорожье – 7 часов 56 минут;

№207/208 Харьков – Одесса – 7 часов 55 минут;

№9/10 Киев – Будапешт – 7 часов 39 минут;

№119/120 Хелм – Днепр – 7 часов 10 минут;

№79/80 Львов – Днепр – 7 часов 10 минут;

№141/142 Чернигов – Ясиня – 6 часов 49 минут;

№75/76 Кривой Рог – Киев – 6 часов 47 минут.

Всего в списке задержек числятся десятки рейсов, которые в настоящее время курсируют с отклонением от расписания. Наименьшие зафиксированные задержки составляют около 25–30 минут.

Причины задержек для приведенных рейсов в сервисе железнодорожной компании пока не указаны. Время прибытия является прогнозным, но может меняться в зависимости от ситуации.

Атаки РФ на железную дорогу и движение поездов – последние новости

17 сентября правительство утвердило новые правила работы железной дороги и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. При желтом уровне угрозы поезда будут ходить по расписанию, будет осуществляться посадка и высадка пассажиров. При "красном" уровне посадка пассажиров и отправление поездов будут приостанавливаться, а люди будут направляться в укрытия.

Однако позже в "Укрзализныце" сообщили, что при "желтом" уровне воздушной тревоги поезда могут продолжать движение, однако при непосредственной угрозе конкретному поезду его также могут остановить.

13 сентября россияне нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда на Волыни, в 2 км от границы с Польшей.

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