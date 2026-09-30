Кремль не заинтересован в переговорах: Мерц оценил итог встречи глав МИД Германии и РФ

Германия продолжит всячески помогать Украине, заверил Канцлер.

Кремль не заинтересован участвовать в реальных мирных переговорах о прекращении войны против Украины.

Так немецкий канцлер Фридрих Мерц прокомментировал недавнюю встречу министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает NTV. Отмечается, что канцлер рассматривает итог этой встречи как доказательство нежелания Москвы участвовать в серьезных мирных переговорах.

"Последующая оценка Россией этой встречи показала, что она явно совершенно не заинтересована в серьезных переговорах в настоящее время. Поэтому ми приложим все усилия, чтобы продолжать помогать и поддерживать Украину", - сказал Мерц.

Видео дня

Он детализировал, что речь идет о помощи "не только военной, но и политической, финансовой".

Встреча Вадефуля и Лаврова

26 сентября Вадефуль и Лавров провели встречу на полях Генассамблеи ООН а Нью-Йорке. Она длилась всего 20 минут. За это время дипломаты успели обсудить Украину, поскольку Европа намерена восстановить свои позиции на переговорах. Также Вадефуль призвал Москву "отказаться от опасного пути эскалации против Германии, Европы и НАТО".

Это были первые переговоры на таком уровне с того времени, как РФ напала на Украину в 2022 году.

Как сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, переговоры прошли по инициативе Германии.

Вас также могут заинтересовать новости: