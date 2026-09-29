В ЕС хотят провести радикальную реформу процесса принятия решений, - СМИ

Это происходит в преддверии возможного расширения союза и включения в его состав новых членов.

Европейская комиссия предложит кардинально пересмотреть механизм принятия решений в ЕС, чтобы обойти национальное право вето и ввести новые гарантии соблюдения принципа верховенства права. Об этом пишет издание Rapporteur.

Отмечается, что это происходит в преддверии возможного расширения союза и включения в его состав новых членов, таких как Черногория и Албания.

На следующей неделе Урсула фон дер Ляйен представит план масштабной реформы внутренней работы ЕС - крупнейшей за последние десятилетия. Этот план, не требующий внесения поправок в Лиссабонский договор, призван подготовить Союз к расширению до более чем 30 государств-членов.

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В двух внутренних проектах документов, посвященных давно откладывавшейся стратегии расширения, предлагается использовать так называемые "переходные положения" (passerelle clauses). Это позволило бы отказаться от требования единогласия среди 27 стран-членов на многих промежуточных этапах рассмотрения заявок стран-кандидатов на вступление в ЕС.

В одном из документов, который ляжет в основу плана председателя Еврокомиссии, отмечается, что ЕС должен в меньшей степени зависеть от необходимости достижения полного консенсуса:

"Консенсус укрепляет чувство сопричастности и демократическую легитимность. Однако он также может задерживать - или вовсе блокировать - принятие своевременных решений в тех сферах, где Союзу необходимо действовать безотлагательно".

Важно, что эта мера - для принятия которой, по иронии судьбы, также потребуется единогласное одобрение всех стран ЕС - могла бы значительно ускорить рассмотрение заявок таких стран, как Украина, Черногория и Северная Македония, процесс вступления которых сейчас тормозится действиями небольшого числа государств-членов.

Вероятно, инициатива столкнется с сопротивлением нынешних членов ЕС, опасающихся утраты права вето, хотя в проекте предусмотрен механизм "аварийного торможения": правительство сможет воспользоваться им, если сочтет, что под угрозой оказались его "жизненно важные национальные интересы".

Еврокомиссия предлагает применять процедуру голосования квалифицированным большинством (требующую поддержки 15 стран, представляющих две трети населения блока) к более широкому кругу вопросов, включая санкции, права человека, оборону и безопасность, а также борьбу с уклонением от уплаты налогов.

"По мере расширения Союза риск задержки или блокирования решений неизбежно будет возрастать", - сказано во внутреннем документе.

В связи с этим Еврокомиссия намерена "представить программу действий по применению переходных положений".

"Переходные положения" (passerelle clauses) - это предусмотренные договорами ЕС механизмы, позволяющие на постоянной основе изменять правила голосования в конкретных сферах политики: переходить от принципа единогласия (при котором каждая страна обладает правом национального вето) к голосованию квалифицированным большинством.

Ожидаемое сопротивление

Отмечается, что хотя нет никаких признаков того, что ЕС откажется от требования единогласия на начальном и завершающем этапах процесса вступления страны-кандидата, радикальное реформирование механизма принятия решений в ЕС неизбежно столкнется с препятствиями.

Еще одно спорное предложение предусматривает, что после расширения Союза право назначать еврокомиссара получат лишь две трети входящих в него стран.

В нынешнем составе ЕС, насчитывающем 27 государств, девяти странам пришлось бы отказаться от направления своего представителя в Брюссель.

Ожидается, что это вызовет недовольство малых стран-членов, которые традиционно утверждают, что их влияние в Брюсселе ослабевает по мере расширения объединения.

Новые защитные механизмы

Согласно документам, новые члены могут быть переведены в статус "испытательного срока" продолжительностью десять и более лет, в течение которого они будут находиться под пристальным контролем Брюсселя.

Меры воздействия в этот период могут включать приостановку права голоса в Совете ЕС и финансовые санкции в рамках новых "финансовых" и "институциональных" защитных механизмов. В статье сказано:

"От новых членов потребуется подписать юридически обязывающее "временное обязательство" не блокировать решения, согласованные остальными странами ЕС. Также сохранятся стандартные временные защитные меры, касающиеся участия в ключевых сферах политики ЕС - от юстиции и внутренних дел до сельского хозяйства".

Важно, что на новые страны будет распространяться и ограниченный по времени "финансовый защитный механизм", позволяющий Комиссии применять санкции к новым членам в случае отступления от демократических и правовых стандартов.

Кроме того, перед вступлением в ЕС новые члены будут обязаны присоединиться к Европейской прокуратуре, занимающейся расследованием случаев мошенничества со средствами Союза.

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