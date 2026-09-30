Черное море нагревается вместе с мировым океаном: ученые предупреждают об угрозах

Мировой океан за последние годы стал горячее, выше и кислее.

Мировой океан в прошлом году поглотил рекордные 23 зеттаджоуля тепла – почти в 40 раз больше энергии, которую человечество использовало за тот же период.

Как пишет The Guardian, накопление тепла происходит на фоне масштабных изменений морской среды. С 1999 года уровень мирового океана повышается примерно на 3,8 мм в год, а в период с 2012 по 2025 год скорость роста увеличилась до 4,2 мм в год. Кроме этого, за последние 40 лет кислотность океана выросла на 17%.

Океаны поглощают около трети выброшенного человечеством углекислого газа и примерно 90% дополнительного тепла, задерживаемого парниковыми газами.

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"Океан меняется на наших глазах", – заявил генеральный директор Mercator Ocean International Пьер Бахурель. По его словам, потепление, повышение уровня моря и деградация экосистем являются взаимосвязанными признаками долгосрочных изменений.

Особенно заметны процессы в Европе, которая нагревается примерно вдвое быстрее среднемировых темпов. В Средиземном и Черном морях фиксируются рекордные морские волны тепла, причем повышенная температура сохраняется даже на значительной глубине. Средиземное море в целом нагревается примерно на 0,32 °C за десятилетие.

Последствия уже затрагивают морскую жизнь. С января 2023-го по сентябрь 2025 года 84% коралловых рифов мира подверглись тепловому стрессу, достаточному для обесцвечивания. За последние 30 лет почти 5% океана столкнулись с устойчивыми изменениями характера роста фитопланктона – организмов, которые лежат в основе пищевых цепей и участвуют в регулировании углеродного цикла.

В Антарктике четыре колонии императорских пингвинов в 2022 году полностью провалили размножение во время периодов рекордно низкой площади морского льда.

На поверхности океана зафиксировали рекордно высокую температуру

В конце лета ученые зафиксировали рекордную температуру поверхности мирового океана - 21,1 °C. Обычно максимальные значения наблюдаются в марте–апреле, поэтому августовский рекорд особенно примечателен. По данным Copernicus, число дней с аномально теплой морской водой с начала 1990-х выросло более чем втрое. Потепление океана снижает его способность поглощать CO₂, ускоряет рост уровня моря и усиливает риск экстремальных штормов.

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