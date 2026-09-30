В Китае обнаружили окаменелости необычного четырехкрылого динозавра (фото)

Этот крошечный динозавр получил название Norellraptor barsboldi.

В западной части провинции Ляонин в Китае обнаружили исключительно хорошо сохранившуюся окаменелость, которая была недавно описана как совершенно новый вид динозавра из подсемейства микрорапторов. Об этом пишет BBC Wildlife Magazine.

Отмечается, что этот крошечный динозавр получил название Norellraptor barsboldi. По словам ученых, внешне он напоминает птицу, но, судя по четырём крыльям и длинному оперенному хвосту, очевидно, что он принадлежит к совершенно иной группе новаторских динозавров.

В издании отметили, что микрорапторы относятся к числу самых маленьких динозавров, известных науке, а также они являются одними из самых причудливых. Они обладают четырьмя крыльями вместо стандартных двух.

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Микрорапторы в основном известны по находкам в Китае, где их обнаруживают в породах, относящихся к раннему меловому периоду (125–113 миллионов лет назад). В своем исследовании Андреа Кау, Цян Цзи, Сюри Ван и их коллеги тщательно описали новый вид, найденный в породах формации Цзюфотан.

Ученые сообщили, что скелет Norellraptor barsboldi длиной 57 см сохранился в полном виде. Более того, сохранились даже следы оперения.

Благодаря полной сохранности экземпляра ученые также смогли оценить, сколько лет ему было на момент смерти. Изучив микроструктуру левой лучевой кости, они смогли определить, что ему было не менее трех лет и, судя по сравнению с другими молодыми и взрослыми представителями микрорапторов, он, вероятно, был подростком.

Сравнивая Norellraptor barsboldi с другими динозаврами по всему эволюционному древу паравиан, исследователи обнаружили, что примерно 30% анатомических изменений, выявленных в ходе эволюции микрорапторов, произошли в линии птиц. К числу этих общих черт относятся увеличение количества ребер, прикрепленных к грудине, наличие перьев на большом пальце и более крепкие передние конечности.

Теперь же ученые собираются продолжить изучение Исяньской формации, чтобы сделать еще больше современных открытий в области динозавров.

Ученые нашли первые окаменелости диплодока за пределами США

Ранее палеонтологи обнаружили остатки диплодока в Испании. Это известный род гигантских динозавров-завропод с маленькими головами и длинными, похожими на бич хвостами, обитавших в позднеюрский период.

Интересно то, что с момента открытия этого рода в 1878 году все подтвержденные остатки диплодоков находили в формации Моррисон - богатом местонахождении окаменелостей на западе США.

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