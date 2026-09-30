РФ понесла рекордные суточные потери с начала войны: разведка Британии раскрыла детали

В целом это лишь четвертый случай, когда суточные потери российской армии превышали 2000 человек.

В ходе войны против Украины 27 сентября российские оккупанты понесли рекордные суточные потери с начала войны.

Об этом говорится в отчете британской разведки. Аналитики отметили, что в тот день оккупанты потеряли 2090 человек убитыми и ранеными. "Это самый высокий суточный показатель за всё время российско-украинской войны", – констатировали аналитики Минобороны Великобритании.

Они отметили, что в целом это лишь четвертый случай, когда суточные потери российской армии превышали 2000 человек. Три предыдущих рекорда были зафиксированы еще в 2024 году.

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Британские аналитики подчеркнули, что уровень потерь россиян остается стабильно высоким еще с лета и обусловлен тем, что Кремль продолжает пытаться наступать в районе "пояса крепостей" в Донецкой области, в частности в районе Доброполья.

Война в Украине: новости

ВСУ оттеснили оккупантов на ключевом участке восточного фронта и взяли в плен более 250 российских солдат. Этот успех стал третьим этапом операции "Вивальди" – кампании по перехвату инициативы в Донецкой области.

"Россияне сдавались целыми подразделениями, вместе с офицерами, пилотами и артиллеристами", – рассказал генерал Андрей Билецкий, командующий 3-м армейским корпусом.

28 сентября стало известно, что Силы обороны в ходе продолжения операции "Вивальди" освободили ещё три населённых пункта на Лиманском направлении.

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