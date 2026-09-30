Трамп сомневается, что Путин согласится на энергетическое перемирие, – Kyiv Independent

Трамп сомневается, что Москва согласится на перерыв в ударах по энергетике, хотя его представители видят возможность достижения договоренности.

Президент США Дональд Трамп лично сомневается, что президент России Владимир Путин согласится на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России до начала зимы. Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на источники, знакомые с ходом мирных переговоров.

В то же время Вашингтон продолжает оказывать давление на Киев и Москву, добиваясь взаимного прекращения атак на энергетические объекты. Этот вопрос стал одним из ключевых в ходе недавних переговоров о прекращении войны.

Трамп публично призвал Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре. 13 сентября он заявил Владимиру Зеленскому: "Господин Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить вывоз дизельного топлива из России".

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Зеленский, со своей стороны, заявил, что Киев поддержит энергетическое прекращение огня. Россия назвала такое предложение "хорошей идеей", однако публично не выразила готовности его принять.

Команда Трампа настроена более оптимистично

Сомнения Трампа отличаются от оценок его команды. После последней поездки в Россию посланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер вернулись с впечатлением, что договориться о прекращении атак на энергетические объекты возможно.

"Дональд не так уверен, как его команда", – сказал один из собеседников издания.

Представитель Белого дома заявил, что Трамп "остается оптимистичным" в отношении достижения мирного соглашения, при этом не опровергнув информацию о его сомнениях относительно энергетического перемирия:

"Соединенные Штаты продолжают играть конструктивную роль в переговорах с обеими сторонами, работая над тем, чтобы положить конец войне".

По данным источника Kyiv Independent, Украина также получила определенные сигналы от России о готовности Москвы рассмотреть вопрос о прекращении огня в энергетической сфере. В то же время подробности этих сигналов не разглашаются.

Что может предусматривать соглашение

Украина и Россия в ходе войны неоднократно наносили удары по энергетической инфраструктуре друг друга. Киев наносил удары по российским энергетическим объектам и экспортным поставщикам, пытаясь сократить источники финансирования военных усилий Москвы. Россия, в свою очередь, атаковала украинские электростанции и подстанции.

Для Украины взаимная пауза могла бы обеспечить дополнительную защиту энергосистемы перед зимой. В то же время Киеву пришлось бы отказаться от ударов по объектам, которые являются важным инструментом давления на российскую экономику.

Украинские чиновники подчеркивают, что Киев не согласится прекратить такие атаки в одностороннем порядке. Любая договоренность, по их словам, должна быть взаимной, а Россия также должна прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Председатель комитета украинского парламента по иностранным делам Александр Мережко говорит:

"Есть плюсы и минусы. Очевидное преимущество для нас – это сохранение нашей энергетической системы и спасение жизней людей".

В то же время он отметил, что украинские удары по российской энергетической инфраструктуре наносят болезненный удар России и ее военной машине.

Переговоры могут продолжиться в ОАЭ

Вашингтон, по данным источников, стремится достичь ограниченной договоренности, которая могла бы продемонстрировать прогресс в переговорах без необходимости сначала заключать более широкое мирное соглашение.

Энергетическую инициативу вместе с возможным возобновлением Черноморского зернового коридора могут обсудить в ходе трехсторонней встречи Украины, России и США. Она может состояться уже на следующей неделе в Объединенных Арабских Эмиратах.

Накануне посланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев посетил США и провел переговоры со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По словам американского чиновника, в ходе встречи обсуждались предложения по энергетическому перемирию.

Теперь США и Украина ожидают, что Дмитриев проведет брифинг для высокопоставленных чиновников России и передаст информацию о возможной позиции Москвы в отношении трехсторонних переговоров.

Предыдущая договоренность не устояла

Одним из главных аргументов в дискуссии о новом перемирии является опыт предыдущей договоренности. В начале 2025 года Россия и Украина при посредничестве США согласовали ограниченную 30-дневную паузу в ударах по энергетической инфраструктуре.

Договоренность предусматривала прекращение атак на электростанции, подстанции, трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы и другие энергетические объекты. Однако она быстро развалилась, поскольку Москва и Киев обвиняли друг друга в нарушениях.

По состоянию на середину апреля Украина заявляла, что Россия нанесла удары по ее энергетической инфраструктуре более 30 раз с момента достижения договоренности.

Этот опыт сейчас влияет на обсуждение нового потенциального соглашения. Оксана Кузан, соучредительница и руководительница отдела анализа Украинского центра безопасности и сотрудничества, заявила, что новое перемирие потребует круглосуточного мониторинга и четких механизмов проверки нарушений.

По ее словам, для контроля могли бы использоваться, в частности, спутниковый мониторинг США и участие других международных партнеров.

Несмотря на это, украинские чиновники по-прежнему скептически относятся к выполнению Россией возможных договоренностей. Мережко заявил, что предыдущий опыт дает основания полагать, что Путин может нарушить соглашение, если сочтет это выгодным для России.

Энергетическое перемирие – последние новости

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что Украина предложила международным партнерам обеспечить такое соглашение с Россией, которое остановит уничтожение критически важной инфраструктуры.

Также Зеленский после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке рассказал журналистам, что Украина готова к энергетическому перемирию, но есть сомнения, что к этому готовы россияне.

Аналитики ISW считают, что высокопоставленные чиновники Кремля фактически отвергли предложенный США и Украиной ограниченный режим прекращения огня в энергетической отрасли. По словам госсекретаря США Марко Рубио, Россия и Украина "проявили интерес" к ограниченному прекращению огня в контексте поставок продовольствия и энергоносителей.

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