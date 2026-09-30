Россияне продолжают активное расширение дронопорта, из которого терроризируют Киев (фото)

Там отметили, что в течение последних четырёх недель работы по расширению объекта не прекращались ни на один день.

В сети были опубликованы спутниковые снимки высокого качества дронопорта "Цимбулова" в Орловской области РФ по состоянию на 29 сентября: с него запускается большинство реактивных дронов по Киеву. Соответствующие кадры обнародовал мониторинговый канал "Стратегическая авиация".

Там отметили, что в течение последних четырёх недель работы по расширению объекта не прекращались ни на день.

К юго-востоку от пусковых установок появилась новая площадка с восемью куполообразными укрытиями для реактивных БПЛА и новой пусковой установкой. Также построены асфальтированные площадки для ещё восьми укрытий и двух пусковых установок.

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Кроме того, шесть гаражей для ударных БПЛА, которые в начале сентября ещё находились в процессе строительства, достроены. Вдоль подъездной дороги можно увидеть ещё 14 новых гаражей.

При этом наземные укрытия переоборудовали в подземные. Теперь прямое попадание дрона сможет разве что повредить покрытие, а для полного уничтожения потребуются десятки прямых попаданий. На месте одного из хранилищ построили футбольное поле.

Важно, что неподалеку от уже существующих пусковых установок для "Герань-5" достроили участки ещё для шести новых. Рядом можно увидеть строительство башен, которые могут использоваться для натяжения противодроновых сеток (защита от украинских дронов) и передачи связи. В новости говорится:

"Хотели бы отметить, что результаты возведения большего количества пусковых установок уже заметны: доля дронов "Герань-5" среди всех БПЛА, запускаемых по Киеву в настоящее время, составляет около 75% (месяц назад была около 10%)".

По мнению специалистов, дрон-порт будут расширять ещё больше: в северо-восточной части видна работа строительной техники на участке, который до сих пор не использовался. Вероятно, здесь возводятся новые складские сооружения.

С увеличением количества функционирующих складских сооружений всё меньше дронов оставляют под открытым небом, что ещё больше затрудняет результативное поражение этого объекта. По сравнению с концом лета, когда на открытом воздухе оставляли почти сотню БПЛА, сейчас их количество едва достигает десятка.

Реактивные дроны

Ранее народный депутат Сергей Рахманин заявил, что Украина "немного прогапила" появление в РФ реактивных дронов с такой скоростью: готовились к беспилотникам, летящим с меньшей скоростью и на меньшей высоте.

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