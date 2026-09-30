Обнародован список электромобилей, покоривших украинский рынок

За период с января по август этого года украинский автопарк пополнился на 22,2 тысячи электромобилей (BEV). Из них 3,7 тыс. пришлось на новые автомобили, а 18,5 тыс. – на подержанные, пишет портал "Укравтопром".
В списке новых электромобилей уверенно доминируют китайские бренды. Практически все модели в топе – от китайских производителей.
Самые популярные новые электромобили:
- BYD Sea Lion 06 EV – 534 шт.
- BYD Leopard 3 – 493 шт.
- Zeekr 001 – 311 шт.
- Volkswagen ID.UNYX – 271 шт.
- Zeekr 7X – 244 шт.
Среди электромобилей с пробегом доминируют модели Tesla и Nissan. Наибольшим спросом пользуется мировой бестселлер Tesla Model Y. Кроссовер ценят прежде всего за практичность. Имея общую платформу с Model 3, он предлагает значительно больше пространства и универсальности.
Самые популярные электромобили с пробегом:
- Tesla Model Y – 2471 шт.
- Nissan Leaf – 2429 шт.
- Tesla Model 3 – 2291 шт.
- Chevrolet Bolt – 1021 шт.
- Kia Niro EV – 831 шт.
Электромобили – последние новости
Недавно совместное предприятие FAW-Volkswagen начало продажи электрического седана Jetta M6. Главной особенностью Jetta M6 является очень доступная цена – по крайней мере, если говорить о рынке Китая. Стоимость электрического седана начинается примерно с 12 тысяч долларов. Для сравнения: примерно столько же стоит компактный городской электромобиль Wuling Bingo.
Напомним также, что рейтинг лучших электромобилей 2026 года возглавила Skoda Elroq. Среди ключевых преимуществ эксперты отметили универсальность.