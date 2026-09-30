Обнародован список электромобилей, покоривших украинский рынок

Среди новых электромобилей наибольшей популярностью пользовались BYD Sea Lion 06 EV, BYD Leopard 3 и Zeekr 001.

За период с января по август этого года украинский автопарк пополнился на 22,2 тысячи электромобилей (BEV). Из них 3,7 тыс. пришлось на новые автомобили, а 18,5 тыс. – на подержанные, пишет портал "Укравтопром".

В списке новых электромобилей уверенно доминируют китайские бренды. Практически все модели в топе – от китайских производителей.

Самые популярные новые электромобили:

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BYD Sea Lion 06 EV – 534 шт. BYD Leopard 3 – 493 шт. Zeekr 001 – 311 шт. Volkswagen ID.UNYX – 271 шт. Zeekr 7X – 244 шт.

Среди электромобилей с пробегом доминируют модели Tesla и Nissan. Наибольшим спросом пользуется мировой бестселлер Tesla Model Y. Кроссовер ценят прежде всего за практичность. Имея общую платформу с Model 3, он предлагает значительно больше пространства и универсальности.

Самые популярные электромобили с пробегом:

Tesla Model Y – 2471 шт. Nissan Leaf – 2429 шт. Tesla Model 3 – 2291 шт. Chevrolet Bolt – 1021 шт. Kia Niro EV – 831 шт.

Электромобили – последние новости

Недавно совместное предприятие FAW-Volkswagen начало продажи электрического седана Jetta M6. Главной особенностью Jetta M6 является очень доступная цена – по крайней мере, если говорить о рынке Китая. Стоимость электрического седана начинается примерно с 12 тысяч долларов. Для сравнения: примерно столько же стоит компактный городской электромобиль Wuling Bingo.

Напомним также, что рейтинг лучших электромобилей 2026 года возглавила Skoda Elroq. Среди ключевых преимуществ эксперты отметили универсальность.

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