В ЕС сейчас нет единого мнения в этом вопросе.

В Европейском Союзе нет единого мнения касательно запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. За такой шаг выступают страны из Восточной Европы, а государства, которые находятся дальше от войны, не желают реализовывать такое ограничение. Почему эту санкцию все же необходимо ввести, рассказали бывшие и действующие высокопоставленные европейские чиновники.

Как передает издание CNN, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Финляндии Александр Стубб ранее выступал за либерализацию визового режима с Россией. Но сейчас позиция экс-чиновника изменилась.

"Это печальное положение дел, но цена войны должна быть ощутима для российских граждан. Единственный способ изменить сердца и умы российского народа — это дать ему понять, что то, что делает Путин, является вопиющим нарушением международного права. Это означает полный визовый запрет для россиян", — заявил Стубб.

Бывший министр обороны Литвы и нынешний член Европарламента Раса Юкнявичене указала на еще одну причину введения визовых ограничений для граждан РФ. По ее словам, "это в первую очередь вопрос безопасности".

"Российские граждане ездят в ЕС в основном через Финляндию и Эстонию. Официальные службы этих стран находятся под огромным давлением. Россию контролируют унаследованные от КГБ структуры, которые используют открытость стран Шенгенской зоны для различных операций", — сообщила Юкнявичене.

Против визовых санкций выступает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он говорит, что нельзя закрывать границы, ведь есть российские граждане, которые не поддерживают войну и бегут от режима Путина. Однако высокопоставленный немецкий дипломат в разговоре с CNN рассказал о другой причине, почему Шольц противится запрету на шенгенские визы. По его словам, канцлер стремится "сбалансировать свою собственную партию, которая расколота между теми, кто хочет диалога с Россией, и теми, кто хочет казаться жестким".

Напомним, ранее сегодня, 18 августа, УНИАН сообщал, что Эстония перестала пропускать российских граждан с шенгенскими визами, выданными страной. Ограничения касаются поездок с целями туризма, развлечений, посещения спортивных и культурных мероприятий.

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