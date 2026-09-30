Россия направила НАТО письмо с угрозами: Альянс ответил

В Москве заявили о готовности применить "весь имеющийся арсенал", если НАТО попытается изолировать Калининград, а в Альянсе осудили такие угрозы.

Россия направила НАТО неофициальное письмо, в котором заявила о готовности применить "весь имеющийся арсенал вооружений", если страны Альянса попытаются изолировать Калининградскую область. В НАТО подтвердили получение документа и осудили угрозы применения силы, в частности ядерную риторику. Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт в комментарии N-tv.

"Я могу подтвердить, что Россия направила неофициальное письмо в НАТО, и мы ответили на него. Мы решительно осуждаем угрозу любого применения силы, включая любую безответственную ядерную риторику", – заявила Харт.

По её словам, НАТО является оборонным альянсом, а его деятельность и военные учения не представляют угрозы для России. Представительница альянса также призвала Москву прекратить войну против Украины.

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Что заявила Москва

Ранее Россия выражала обеспокоенность якобы усилением военной активности НАТО вблизи западных границ РФ. Москва также обвиняла Альянс в подготовке сценариев, которые могут предусматривать изоляцию Калининградской области.

В неофициальном документе российская сторона заявила, что готова использовать "весь имеющийся арсенал вооружений" для защиты своей территории в случае попыток НАТО изолировать Калининград. Также Москва предупредила о возможности прямого вооруженного столкновения.

НАТО адаптируется к новым угрозам

Как сообщал УНИАН, европейские столицы обсуждают новые коллективные способы реагирования на российские акты агрессии, не достигающие уровня вооруженного нападения, поскольку некоторые опасаются, что существующие механизмы не сдерживают так называемую гибридную войну Москвы.

В частности, стало известно, что РФ готовит налет дронов на три европейские страны. Информацию о возможной операции впервые обнародовал журналист Ксавье Колас в испанской газете El Mundo. По его данным, предупреждения связывают с визитом директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву в августе прошлого года.

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