Россияне массированно ударили по Киеву и области баллистическими ракетами: есть попадания и раненые

Было применено до 20 ракет различных типов, которые запускались из Курской, Воронежской и Брянской областей.

Российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и области баллистическими и гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы.

В настоящее время известно о двух пострадавших в результате атаки по Киеву, одну раненую женщину медики госпитализировали.

По их данным, было применено до 20 ракет различных типов ("Цирконы"/КН-23/С-400/"Искандер-М"), которые запускались из Курской, Воронежской и Брянской областей.

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Удары наносились исключительно по энергетической инфраструктуре, а в социальных сетях сообщалось об отключениях света и перебоях с водоснабжением в столице.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в Святошинском районе возник пожар в частном секторе.

В Голосеевском районе произошло возгорание складского здания, сообщила КМВА. В Оболонском районе в результате атаки произошло возгорание в помещении магазина.

Удары РФ по Украине

Ранее издание The Guardian писало, что только за прошедшую неделю российские ракеты и реактивные БПЛА поразили жилые дома, офисы, склады и центры обработки данных по всему Киеву.

Отмечалось, что почти ежедневно российские удары по украинской столице убивают или ранят мирных жителей. И это все больше усиливает ощущение, что Киев становится прифронтовым городом, который сейчас подвергается самым массивным российским атакам с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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