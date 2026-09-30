В Украине незакрытая 'дыра' в бюджете 2026 года: от этих денег зависит война, - премьер

Дефицит средств на нужды обороны в этом году составляет 27 млрд долларов.

Украине необходимо привлечь 20 миллиардов долларов от международных партнеров, чтобы покрыть часть бюджетных потребностей до конца 2026 года. От получения этих средств, в частности, зависит финансирование производства вооружений для продолжения активных боевых действий, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий во время встречи с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, общая потребность Украины в финансировании войны в 2026 году составляет 155 млрд долларов. Дефицит оборонных нужд на этот год составляет 27 млрд долларов.

"Из этих 27 млрд долл. около 7 млрд долл. правительство планирует покрыть за счет экономии, оптимизации и перераспределения расходов. Это означает жесткий режим экономии государственных финансов и отсрочку части непервоочередных расходов. Эти средства должны обеспечить, в частности, выплаты военным и поддержку их семей. Остальные 20 млрд долл. – предмет переговоров с партнерами", – сказал Корецкий.

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Он подчеркнул, что от привлечения этих средств зависит способность Украины продолжать активные боевые действия, в том числе и в первом квартале 2027 года. Речь идет, среди прочего, об оплате производства вооружений, особенно дальнобойного оружия, позволяющего наносить удары по военным объектам России.

По его словам, ещё 29,5 миллиардов долларов Украина рискует не получить от международных партнёров в случае непринятия необходимых законов и решений, предусмотренных предварительными договорённостями.

Премьер-министр отметил, что правительство сейчас работает в максимально ускоренном режиме, чтобы до 15 октября выполнить все свои обязательства. Речь идет о постановлениях и различных правительственных решениях. Это позволит обеспечить определенную часть необходимого финансирования. Для остального необходимо принятие законов Верховной Радой.

"Необходимо принять всё – и постановления, и законы. Тогда мы получим все деньги. Это критически важно. Это необходимо сделать как можно быстрее", – подчеркнул глава правительства.

По словам Корецкого, правительство также работает с Верховной Радой, чтобы 12 октября объявить сессионным днем и проголосовать за законопроекты, необходимые для получения международного финансирования.

Он добавил, что расходы бюджета привязаны к конкретным срокам: зарплаты нужно выплачивать ежемесячно, соответственно, и доходы должны поступать вовремя. Поэтому правительство передало народным депутатам конкретные дедлайны. По каждому необходимому решению установлена дата, до которой закон должен быть принят и подписан, чтобы Украина успела получить необходимые средства.

Дефицит бюджета Украины – последние новости

Агентство Bloomberg сообщало, что предварительные оценки Международного валютного фонда свидетельствуют об угрозе для Украины столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 миллиардов долларов к 2029 году.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявлял, что Украине грозит масштабное сокращение расходов из-за задержки западной помощи. По его словам, Украине придется существенно сократить расходы текущего бюджета, если законодатели не примут непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов долларов западной помощи до начала зимы.

1 сентября Корецкий заявил о введении жесткого режима экономии бюджетных средств. Кабмин таким образом намеревался сэкономить 70 миллиардов гривен и направить их на финансирование Сил обороны.

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