Причиной инцидента с самолетом Flydubai стала драка украинского и российского пилотов

На борту пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, произошел конфликт между пилотами.
Об этом говорится в заявлении авиакомпании. "Пилоты спорили друг с другом в своей кабине во время полета, пока один из них не потерял сознание. Таким образом, инцидента, связанного с безопасностью, нет", - объяснили в компании.
Как сообщило издание Mako, после приземления самолета дубайской авиакомпании в аэропорту в Саудовской Аравии пассажирам было приказано оставаться на своих местах и не покидать их, за исключением пилотов, которых вывели из самолета.
По данным издания, возможной причиной конфликта между пилотами могло стать то, что один из них украинец, а второй - россиянин.
Что произошло с самолетом Flydubai
Сегодня утром самолет дубайской авиакомпании подал сигнал бедствия 7700, а затем код 7500, который используется при возможном захвате. Связь с экипажем самолета была потеряна. На борту самолета находится 180 пассажиров. Около 100 из них израильтяне.
По тревоге даже были подняты истребители ВВС Израиля.
Потом стало известно, что самолет приземлился в одном из аэропортов в Саудовской Аравии.
Генеральный директор Flydubai проинформировал, что вскоре из Дубая в Саудовскую Аравию будет отправлен самолет, а оттуда он продолжит свой путь в Израиль.
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