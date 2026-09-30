Причиной инцидента с самолетом Flydubai стала драка украинского и российского пилотов

На борту самолета находились 180 пассажиров.

На борту пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, произошел конфликт между пилотами.

Об этом говорится в заявлении авиакомпании. "Пилоты спорили друг с другом в своей кабине во время полета, пока один из них не потерял сознание. Таким образом, инцидента, связанного с безопасностью, нет", - объяснили в компании.

Как сообщило издание Mako, после приземления самолета дубайской авиакомпании в аэропорту в Саудовской Аравии пассажирам было приказано оставаться на своих местах и ​​не покидать их, за исключением пилотов, которых вывели из самолета.

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По данным издания, возможной причиной конфликта между пилотами могло стать то, что один из них украинец, а второй - россиянин.

Что произошло с самолетом Flydubai

Сегодня утром самолет дубайской авиакомпании подал сигнал бедствия 7700, а затем код 7500, который используется при возможном захвате. Связь с экипажем самолета была потеряна. На борту самолета находится 180 пассажиров. Около 100 из них израильтяне.

По тревоге даже были подняты истребители ВВС Израиля.

Потом стало известно, что самолет приземлился в одном из аэропортов в Саудовской Аравии.

Генеральный директор Flydubai проинформировал, что вскоре из Дубая в Саудовскую Аравию будет отправлен самолет, а оттуда он продолжит свой путь в Израиль.

Другие новости об авиаинцидентах

В августе в Одесской области разбился военный самолет, пилот катапультировался. Тогда сообщалось, что во время запуска авиационной ракеты произошла внештатная ситуация, в результате чего самолет загорелся.

А 20 июня во Франции в результате авиакатастрофы погиб Клод Гиймо, один из основателей Ubisoft. Он находился на борту туристического самолета, который потерпел крушение вместе с пилотом.

Судно Cessna 421, принадлежавшее 69-летнему Клоду, упало в поле и сразу загорелось.

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