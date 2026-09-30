Крупнейший в мире заброшенный стадион разрушается: где он находится

Во время публичных мероприятий он мог вместить четверть миллиона зрителей.

Легендарный футбольный стадион "Страгов" (Great Strahov Stadium), возвышаюшается над историческим центром Праги, всего в паре километров от современного центра города: он когда-то вмещал 250 000 зрителей. Об этом пишет Mirror Football.

Построенный в 1926 году, этот объект изначально предназначался для проведения массовых выступлений гимнастов, выполнявших синхронные упражнения, но с годами его назначение неоднократно менялось. Во время публичных мероприятий он мог вместить четверть миллиона зрителей.

Интересно, что хотя количество сидячих мест составляло около 56 000 (и эта цифра сократилась бы при проведении футбольных матчей), это все равно значительно превышает вместимость "Фортуна Арены". Впрочем, стадион нуждается в ремонте: трибуны пришли в упадок и заросли зеленью, так как с 2019 года здесь не проводилось официальных спортивных соревнований.

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Тем не менее, объект продолжает использоваться. В последнее время он служил тренировочной базой для пражской "Спарты. Огромное игровое поле комплекса позволяет разместить восемь полноразмерных футбольных площадок и несколько полей для футзала.

При этом комплекс принадлежит администрации Праги, которая, вероятно, размышляет о том, как распорядиться этой обширной территорией. Одни сторонники традиций хотели бы сохранить спортивную направленность объекта и, возможно, превратить его в современную арену, тогда как другие видят в нем ценный земельный участок для застройки.

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