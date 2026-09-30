Переговоры США и Ирана провалились: Axios раскрыл причины

Катарские переговорщики все больше разочаровываются в самом переговорном процессе.

Предпринятые посредниками из Катара попытки добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном не принесли результатов, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки.

Как сообщает Axios со ссылкой на собственные источники, катарский посредник Али аль-Тавади встретился в Нью-Йорке с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и его командой. Их встреча длилась несколько часов, на протяжении которых они обсуждали компромиссное предложение Катара, изложенное на 2-х страницах.

По информации источников издания, план Катара был направлен на удовлетворение требования Ирана о снятии военно-морской блокады со стороны США, и требование США о ядерных уступках Ирана.

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В тот же день аль-Тавади провел переговоры в Вашингтоне с посланником Трампа Джаредом Кушнером и другими американскими официальными лицами. Вице-президент Джей Ди Вэнс также был встрече.

Издание отметило, что в Белом доме возлагали большие надежды на эти переговоры, но по итогу, как сообщил источник издания, существенного прогресса не было:

"Ситуация зашла в тупик. Иранцы требуют того, на что США не могут согласиться, а США считают, что побеждают, поэтому нет необходимости в компромиссе".

Источники издания отметили, что катарские переговорщики продолжат усилия, хотя все больше разочаровываются.

Война США и Ирана

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Тегеран ответил ударами по Израилю и американским объектам в регионе.

Одним из ключевых эпизодов противостояния стал Ормузский пролив – важнейший маршрут для мировой торговли нефтью. США сосредоточили часть военной стратегии на защите судоходства и ограничении вывоза иранской нефти. До начала войны через пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти.

По данным опубликованного в сентябре отчета генерального инспектора Пентагона, иранские удары в первые месяцы войны повредили или уничтожили объекты на американских военных базах в восьми странах: Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании. Ущерб американским дипломатическим объектам на Ближнем Востоке оценивался примерно в $184 млн.

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