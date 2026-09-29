Россия хочет парализовать Киев до наступления зимы массированными ударами, – The Economist

Ожидается, что усилия России по дестабилизации Киева достигнут пика к ноябрю.

Россия начинает кампанию бомбардировок, саботажа и политического хаоса против столицы Украины, сообщает The Economist со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников.

Издание сообщило, что один из них конкретно назвал центры обработки данных и супермаркеты в качестве потенциальных целей для атак.

"Он [Путин] отдал приказ атаковать все гражданские объекты. Они хотят, чтобы люди боялись ходить в супермаркеты", – рассказал украинский чиновник изданию в середине сентября.

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В статье добавляется, что оба чиновника ожидали, что российская кампания усилится задолго до зимы, а усилия по дестабилизации Киева достигнут пика к ноябрю.

Однако Кремль не отказался от своего стандартного зимнего сценария действий. Параллельно с этим он уже начал наносить удары по ключевым узлам электроснабжения, водоснабжения и канализации, в частности по насосным системам.

"Наиболее разрушительной угрозой со стороны России остаются её баллистические ракеты, которые трудно перехватить, а их опасность возрастает из-за сокращения запасов украинских перехватчиков Patriot американского производства", – сообщило издание.

Но самым значительным изменением последнего времени является массовое внедрение нового поколения дешёвых беспилотников с реактивным двигателем, которыми управляет пилот, способный отслеживать свои цели в режиме реального времени.

"Именно они сейчас наносят наибольший ущерб", – отмечается в статье.

Издание пишет, что Украине ещё понадобится несколько месяцев, чтобы наладить производство эффективных перехватчиков в необходимом количестве.

Представитель служб безопасности отмечает, что у России в запасе "тысячи" дронов, а также она наращивает запасы баллистических ракет, планируя "использовать весь запас в течение следующих двух месяцев".

Чиновники считают, что эскалация бомбардировок будет сопровождаться новыми гибридными атаками на территории Украины. Среди них могут быть новые убийства и традиционные террористические атаки.

В статье указывается, что коррупционные скандалы, беспорядок и кумовство в самом сердце украинского правительства дают российским "ботофермам" немало поводов для деятельности.

Один из высокопоставленных чиновников предупреждает, что беспорядок в повседневной жизни может подтолкнуть украинцев к враждебности друг к другу.

Издание сообщило, что пока жизнь в столице продолжается.

"Но есть признаки того, что Киев опустеет быстрее, чем обычно в это время года. Загородные дома вокруг столицы и вблизи западных городов Украины практически невозможно арендовать на зиму; состоятельные люди забронировали их в качестве убежищ на случай, если жизнь в столице станет невыносимой. Большинство состоятельных родителей рассматривают возможность эвакуации на запад", – говорится в статье.

Приводятся данные, что в начале войны количество беженцев увеличило население Киева с 3,5 млн до 3,7 млн или более. Однако с тех пор эта цифра снизилась примерно до 3,3 млн. В частных беседах чиновники говорят, что этой зимой они ожидают, что некоторые районы города опустеют.

В то же время издание отметило, что история вселяет определенную уверенность: одни лишь бомбардировки редко заставляли страну капитулировать.

"Украина неоднократно доказывала, что она более вынослива, чем ожидали её враги", – отмечается в публикации.

Примечательно, что на линии фронта украинские войска сообщают о значительных тактических успехах, таких как контрнаступление с применением дронов вблизи города Лиман, которое свело на нет результаты российского наступления за целый год.

Издание предположило, что это, вероятно, является одной из причин жестоких атак Путина на гражданское население.

"Мы неоднократно доказывали, что события обычно не развиваются по худшему сценарию. Но то, что будет очень тяжело, – вне всякого сомнения", – сообщил изданию источник в службах безопасности Украины.

Атаки РФ на Киев

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Россия может "устроить кошмар" Киеву, но не обладает большим потенциалом в области производства именно баллистических ракет. По словам нардепа, основной задачей Украины сейчас является укрепление способностей по уничтожению реактивных "Шахедов" и баллистических ракет. Костенко добавил, что враг может конкретно терроризировать один-два крупных города в Украине.

Также мы писали, что с конца августа Киев фактически превратился в прифронтовый город. Взрывы и постоянные тревоги мешают работе и учебе, удары наносятся по складам и городским автозаправкам. Жители столицы с ужасом ждут предстоящей зимы. По данным The Guardian, многие киевляне задумываются о том, чтобы уехать из города – пусть даже всего на несколько недель, если ситуация ухудшится. Издание отметило, что в преддверии этой непредсказуемой и пугающей зимы есть только одна абсолютная уверенность: она закончится.

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