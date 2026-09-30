Гигантская акула застряла в канале, привлекая внимание более полумиллиона человек (видео)

При этом зрелище настолько заинтересовало местных жителей, что у канала собралось около 600 тысяч зрителей, которые с восторгом наблюдали за акулой.

В городе Пусан, что в Южной Корее, акула, на которую охотятся косатки, длиной около 3,5 метра застряла в канале, привлекая внимание более 600 тысяч заинтересованных зрителей. Об этом сообщает RMF24.

Интересно, что её заметили в канале на территории парка North Port Waterfront Park в Пусане. Длину хищника оценили примерно в 3,5 метра, он уже получил от жителей прозвище "Буканг-и", что связано с названием порта.

В то же время власти дали ему прозвище Shafluencer - сочетание английских слов "shark" и "influencer".

Видео дня

При этом зрелище настолько заинтересовало местных жителей, что у канала собралось около 600 тысяч зрителей, которые с восторгом наблюдали за акулой.

Важно, что акула по-прежнему находится в канале. Власти стремятся обеспечить её безопасное возвращение в открытое море, одновременно минимизируя любой риск как для самого животного, так и для людей, собравшихся вокруг водоёма.

По данным Южнокорейского Национального института рыбных наук, акула, скорее всего, является представителем вида Carcharhinus brachyurus, известного также как медная акула.

Мэр Пусана Чун Чже-су подтвердил огромный интерес к животному, назвав его "настоящей звездой города".

Новости экологии

Ранее сообщалось, что саблерогий орикс, который считался вымершим видом, вновь обитает в дикой природе. Благодаря вмешательству человека численность этих антилоп выросла до более чем 600 особей.

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