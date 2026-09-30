В Германии заявили, что переговоры о прекращении войны в Украине вскоре могут начаться

Глава МИД отметил, что правительство страны постоянно ищет способы обеспечить для Украины поставки систем ПВО.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, который обрадовался приглашению Путина на саммит G20, заявил, что переговоры о прекращении войны в Украине вскоре могут начаться. Об этом пишет DW.

"У нас нет никаких претензий к самой России или к российскому народу. У нас есть серьезная проблема с нынешним российским режимом, который развязал и ведет эту незаконную агрессивную войну", - заявил он, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Поэтому, подчеркнул Вадефуль, "в данный момент и, вероятно, в ближайшем будущем европейская безопасность должна строиться не вместе с Россией, а против России".

Видео дня

Глава МИД Германии считает "вполне вероятным", что в будущем Европа "сможет выстроить хорошие отношения с РФ" и европейцам уже сейчас следует определить будущий формат своих отношений с РФ, а для этого нужно сесть за стол переговоров.

По словам министра, "сейчас есть признаки того, что такие переговоры могут вскоре начаться".

Вадефуль отметил, что правительство страны постоянно ищет способы обеспечить для Украины поставки систем ПВО, хотя "многие государства, включая Германию, уже достигли предела возможностей по оказанию военной помощи без ущерба для собственной безопасности".

Министр высказал уверенность, "что министры как минимум еще двух стран вскоре объявят о поставках вооружений Украине".

Переговоры по Украине

По прибытии в Киев спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой переговорщиков различные способы достижения ограниченного перемирия с РФ.

По словам источника, ограниченное перемирие планируется впоследствии расширить до более широкого мирного соглашения. Он заявил, что эта тема была одной из главных на встрече Уиткофф и Кушнера с украинской стороной.

Вас также могут заинтересовать новости: