Окаменевшие 150 миллионов лет назад яйца найшли в необычном месте

Место находки также может дать подсказки о том, как именно откладывались яйца.

Исследователи обнаружили внутри древней горной породы нечто необычайное, что позволило заглянуть в момент, утраченный на 150 миллионов лет. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Важно, что яйца не были разбросаны по породе хаотично. Напротив, они были собраны в упорядоченное скопление - деталь, которая сразу же привлекла внимание исследователей, осматривавших скалы на пляже Санта-Круш, примерно в 50 километрах к северу от Лиссабона. Такое расположение указывало на то, что яйца, вероятно, остались там, где были изначально отложены, а не переместились после захоронения.

Открытие было сделано участниками группы Ci2Paleo из Общества естественной истории Торреш-Ведраш в ходе палеонтологической разведки побережья. Осматривая обнаженную породу, исследователи обнаружили объект, напоминающий небольшое гнездо динозавра, содержащее около 10 яиц. Находка вызвала особый интерес, поскольку четко организованные места гнездования динозавров того периода встречаются довольно редко.

Видео дня

Окаменелости относятся к позднему юрскому периоду (примерно 150 миллионов лет назад). В материалах Общества естественной истории Торреш-Ведраш также приводится предварительная интерпретация находки, хотя для окончательных выводов требуются дополнительные лабораторные исследования.

Яйца сохранились в своем первоначальном расположении

Интересно, что одной из самых примечательных особенностей находки является положение яиц. Похоже, что они сохранили естественное расположение. Исследователи считают, что такое упорядоченное скопление вряд ли могло возникнуть в результате переноса водой, который обычно приводит к смещению или рассеиванию яиц. Поэтому основной версией ученых является то, что это место было настоящим гнездом.

При этом необычны и отложения, окружающие яйца. Они заключены в зернистый песчаник - породу, которая, по словам исследователей, редко встречается в подобных палеонтологических захоронениях; состав породы может помочь реконструировать условия, в которых сформировалось гнездо. Ученые предположили, что наличие песчаника может указывать на прибрежную зону реки, хотя эта версия пока остается предварительной и не подтверждена окончательно.

Возможно, яйца отложил плотоядный динозавр

Основываясь на общей форме яиц и пористости их скорлупы, ученые предполагают, что они были отложены плотоядным динозавром. Подобные физические характеристики иногда помогают палеонтологам определить, к какой группе динозавров могли принадлежать найденные яйца. Однако одной лишь формы яйца и текстуры скорлупы недостаточно для точного определения конкретного вида динозавра. В статье сказано:

"Поэтому идентификация носит предварительный характер. Окаменелости еще не прошли детальный лабораторный анализ, необходимый для сравнения их микроструктуры с другими известными яйцами динозавров, и исследователи пока не отнесли их к какому-либо конкретному виду. Дальнейшее изучение скорлупы и внутреннего содержимого яиц может дать больше сведений о животном, которое их отложило".

Отмечается, что особое удивление у исследователей вызвали относительно небольшое количество яиц в гнезде и тип отложений, в которых они были обнаружены. Обе эти характеристики отличаются от того, чего можно было бы ожидать на основе данных, полученных при изучении ранее найденных мест гнездования динозавров. В будущем эти различия могут предоставить ценную информацию о гнездовом поведении, условиях захоронения или особенностях окружающей среды в позднеюрский период.

Место находки также может дать подсказки о том, как именно откладывались яйца. Некоторые ранее описанные гнезда динозавров указывают на то, что яйца размещались прямо на поверхности земли, тогда как окаменелости из Санта-Крус, по-видимому, свидетельствуют о том, что эти яйца могли быть по крайней мере частично зарыты. Если это предположение подтвердится, данная деталь поможет исследователям лучше понять стратегию гнездования динозавра, оставившего эту кладку.

Интересно, что Португалия входит в число немногих мест, где были обнаружены яйца и гнезда динозавров позднеюрского периода. Окаменелости такого возраста могут служить исключительно прямым свидетельством процесса размножения динозавров, поскольку они сохраняют не только кости взрослых особей. Хорошо сохранившееся гнездо способно дать информацию об откладке яиц, инкубации, вылуплении и условиях окружающей среды, в которых начинали свою жизнь детеныши динозавров.

Фрагменты скорлупы указывают на возможное вылупление детенышей

Бруно Камило, директор Общества естественной истории Торреш-Ведраш и исследователь Высшего технического института (Instituto Superior Técnico), изучил расположение фрагментов скорлупы и предположил, что из большинства яиц, вероятно, успешно вылупилось потомство. Многие обломки скорлупы, по-видимому, сместились внутрь, а не разлетелись далеко вокруг гнезда. Он расценил это как признак того, что детеныши пробивали скорлупу изнутри.

Незначительное разбросание фрагментов в стороны также подтверждает вероятность того, что скорлупа разрушилась в процессе вылупления, а не была разнесена в результате последующего перемещения отложений. В то же время исследователи не исключают, что внутри блока окаменелостей могли сохраниться остатки эмбрионов. Осадочные породы пока скрывают внутреннюю часть яиц, поэтому изучить их содержимое напрямую пока невозможно. В статье сказано:

"Следующим важным этапом станет компьютерная томография. Сканирование должно позволить исследователям создать трехмерную модель внутренней части блока, не повреждая окаменелости, и определить наличие остатков эмбрионов или других скрытых структур. Также планируется провести микроскопический анализ скорлупы, чтобы сравнить ее структуру с характеристиками яиц других известных динозавров".

В совокупности эти исследования могут помочь ученым точнее определить группу динозавров, отложивших яйца, и лучше понять процесс формирования гнезда. Кроме того, они могут прояснить, подтверждаются ли данные о характере вылупления свидетельствами, скрытыми внутри блока. На данный момент полученные результаты носят предварительный характер, однако этот объект предоставляет уникальную возможность изучить особенности размножения динозавров, живших около 150 миллионов лет назад.

Новости археологии

Ранее восьмилетний мальчик с новым металлоискателем помог волонтерам обнаружить остатки судна - предположительно, корабля "Сент-Энтони", - погребенные в канадском парке.

Это судно было построено и потерпело крушение в одном и том же, 1856 году. После завершения осмотра находку планируется снова засыпать землей.

Вас также могут заинтересовать новости: